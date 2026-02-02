PLANES Y ESCAPADAS
Regalamos cinco entradas dobles para una escapada romántica a Green Spa, el nuevo espacio de bienestar del Aljarafe sevillano
El sorteo se celebra con motivo de San Valentín y ofrece cinco experiencias de bienestar para dos, canjeables en cualquier momento del año
Con motivo de la celebración de San Valentín, Hotel Apartamentos Simón Verde propone una experiencia de bienestar pensada para compartir en pareja, sin fechas cerradas y con total flexibilidad.
Su nuevo espacio, Green Spa, ofrece un entorno de relax y desconexión en pleno Aljarafe sevillano, ideal para disfrutar en cualquier momento del año.
Hotel Apartamentos Simón Verde, junto a El Correo de Andalucía,pone en marcha un sorteo de cinco entradas dobles, que permitirán a las parejas ganadoras disfrutar de un circuito de bienestar de 30 minutos por las instalaciones del centro.
¿Cómo participar?
Solo tienes que registrarte como usuario de El Correo de Andalucía y rellenar el formulario que encontrarás abajo.
El sorteo estará activo hasta el 12 de febrero a las 10:00 horas. ¡Así de fácil!
- Para gestionar la entrega de las entradas, nos pondremos en contacto con los ganadores del sorteo a través del teléfono móvil facilitado en el formulario de participación.
El circuito incluye piscina climatizada, baño turco, sauna finlandesa, banco térmico y cascada de hielo, en un espacio diseñado para el descanso, el cuidado personal y la desconexión, perfecto tanto para una escapada romántica como para un plan de relax en cualquier época.
Instalaciones y servicios
Hotel Apartamentos Simón Verde combina la calidad de un hotel con la comodidad de un apartamento, con 103 unidades de distintas tipologías, entre ellas la exclusiva Dreamsuite o “habitación del sueño”. Su oferta se completa con espacios para eventos, piscina con Pool Bar, restaurante con Terraza Lounge, biblioteca, área de juegos y este moderno centro de bienestar, abierto tanto a clientes alojados como a público externo.
El complejo destaca por su versatilidad, acogiendo a viajeros de negocios, turistas nacionales e internacionales, parejas o visitantes de paso, gracias a una propuesta basada en el equilibrio entre confort, independencia y atención personalizada.
- Gratis y desde este domingo: salen las entradas de las visitas guiadas sobre la boda de Carlos V en el Real Alcázar
- Aluvión de multas en Sevilla por invadir el carril bus: las nuevas cámaras de vigilancia cazan a más de 22.000 conductores al mes
- La carretera de Sevilla con más daños por temporales: destrozos y socavones en la SE-20 a la espera de las obras
- Sevilla Este recibe 12 millones de fondos europeos para su gran transformación: el proyecto se reajustará a la ayuda
- El primer 'cohousing' llega a Entrenúcleos: las 480 viviendas de alquiler se entregarán en 2027
- Los grandes embalses de Sevilla se encuentran ya al 100% de su capacidad tras tres días de borrasca Kristin: continúan los desembalses
- El Aeropuerto de Sevilla estrena nueva ruta a una de las playas más famosas de Francia
- La futura línea 3 del metro de Sevilla va cogiendo forma: del vestíbulo de Los Mares al túnel de Pino Montano