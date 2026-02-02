Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Regalamos cinco entradas dobles para una escapada romántica a Green Spa, el nuevo espacio de bienestar del Aljarafe sevillano

El sorteo se celebra con motivo de San Valentín y ofrece cinco experiencias de bienestar para dos, canjeables en cualquier momento del año

Piscina climatizada de contrastes en la &quot;zona de aguas&quot; de Green Spa

Piscina climatizada de contrastes en la "zona de aguas" de Green Spa / El Correo

El Correo

El Correo

Con motivo de la celebración de San Valentín, Hotel Apartamentos Simón Verde propone una experiencia de bienestar pensada para compartir en pareja, sin fechas cerradas y con total flexibilidad.

Su nuevo espacio, Green Spa, ofrece un entorno de relax y desconexión en pleno Aljarafe sevillano, ideal para disfrutar en cualquier momento del año.

Hotel Apartamentos Simón Verde, junto a El Correo de Andalucía,pone en marcha un sorteo de cinco entradas dobles, que permitirán a las parejas ganadoras disfrutar de un circuito de bienestar de 30 minutos por las instalaciones del centro.

¿Cómo participar?

Solo tienes que registrarte como usuario de El Correo de Andalucía y rellenar el formulario que encontrarás abajo.

El sorteo estará activo hasta el 12 de febrero a las 10:00 horas. ¡Así de fácil!

  • Para gestionar la entrega de las entradas, nos pondremos en contacto con los ganadores del sorteo a través del teléfono móvil facilitado en el formulario de participación.

El circuito incluye piscina climatizada, baño turco, sauna finlandesa, banco térmico y cascada de hielo, en un espacio diseñado para el descanso, el cuidado personal y la desconexión, perfecto tanto para una escapada romántica como para un plan de relax en cualquier época.

Instalaciones y servicios

Hotel Apartamentos Simón Verde combina la calidad de un hotel con la comodidad de un apartamento, con 103 unidades de distintas tipologías, entre ellas la exclusiva Dreamsuite o “habitación del sueño”. Su oferta se completa con espacios para eventos, piscina con Pool Bar, restaurante con Terraza Lounge, biblioteca, área de juegos y este moderno centro de bienestar, abierto tanto a clientes alojados como a público externo.

El complejo destaca por su versatilidad, acogiendo a viajeros de negocios, turistas nacionales e internacionales, parejas o visitantes de paso, gracias a una propuesta basada en el equilibrio entre confort, independencia y atención personalizada.

