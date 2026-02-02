Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ryanair creará en Sevilla un centro de reparación de motores con 600 empleos

Sevilla se ha impuesto a otras 20 posibles localizaciones en toda Europa

Uno de los aviones de Ryanair

El Correo

El Correo

Sevilla

Sevilla será la sede del nuevo centro de reparación de motores de Ryanair con una inversión de 500 millones de euros y la creación de 600 puestos de trabajo. Así lo ha confirmado este lunes el consejerero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, quien ha subrayado que esto es el resultado de "dos años de trabajo discreto".

Según la Junta de Andalucía, Sevilla se ha impuesto a otras 20 localizaciones, como Italia, Polonia, República Báltica y República Checa, entre otras, tal como ha adelantado El Confidencial. La Junta confía en que el anuncio se haga oficial en este primer trimestre del año.

Este mismo lunes, continúan las negociaciones a tres bandas --Junta, compañía y Ayuntamiento de Sevilla-- para perfilar los últimos detalles de una actuación "compleja". Para lograr que la inversión se quede en Andalucía, la Administración autonómica ha ofrecido además incentivos complementarios y fondos propios de la Junta.

En este proyecto también están involucradas las consejerías de Empleo y Desarrollo Educativo y Formación Profesional, ya que se van a generar "cientos" de empleos cualificados en un sector "estratégico" como el aeronáutico. Para ello, va a ser necesaria una oferta de formación específica.

