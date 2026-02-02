Desalojan un centro de mayores de Cantillana por un grave incendio en un almacén cercano
Ochenta personas han tenido que abandonar las instalaciones por riesgo de inhalación de humo
Un incendio declarado en la tarde de este lunes en un almacén de la localidad sevillana de Cantillana ha obligado a desalojar de manera preventiva a 79 personas de un centro de mayores cercano, sin que hasta el momento se hayan registrado heridos.
Según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112 Andalucía, el aviso se ha recibido en torno a las 14,55 horas, tras varias llamadas que alertaban de un incendio en un almacén, ubicado en la calle Doctor José Saiz Espada.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, servicios sanitarios del 061, Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil. Asimismo, han participado en las labores de extinción dotaciones de los parques de bomberos de Cantillana, La Rinconada, Carmona y Sanlúcar la Mayor.
Dado que la nave afectada se encuentra próxima a un centro de personas mayores, según ha detallado Protección Civil al 112, los residentes han sido desalojados de manera preventiva y realojados en otro edificio, donde están siendo atendidos.
