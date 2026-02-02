Sevilla
Vuelca un camión en el puente del Centenario en pleno paso de la borrasca Leonardo por Sevilla
El camionero se ha quedado atrapado en el interior del vehículo tras el accidente, según los testigos que alertaron a las autoridades
Un camión de pequeño tamaño ha volcado este lunes por la mañana en el puente del Centenario. Según detallan desde el Servicio de Emergencias 112, el accidente se ha producido a las 07:35 en el kilómetro 12 de la SE-30 en sentido Málaga. Los alertantes que han avisado a las autoridades han notificado que el camionero se encontraba atrapado, aunque de momento se desconoce la gravedad de las heridas.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos y sanitarios del 061. Por el momento no se sabe el estado del conductor del camión accidentado, que según los testigos que avisaron al 112 "se encontraba atrapado" en el interior del vehículo tras el vuelque.
Este siniestro vial ha provocado la obstaculización de la vía, tal como confirman fuentes oficiales. A causa del mismo, se han producido enormes retenciones en el puente del Centenario desde primera hora de la mañana, mientras los servicios desplegados intentan socorrer a los posibles afectados y retirar el camión.
Asimismo, este suceso ha tenido lugar durante el paso de la borrasca Leonardo por Sevilla, que ha dejado numerosas incidencias tanto en la capital como en el resto de localidades del área metropolitana.
