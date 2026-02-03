Así actuaba la banda que robó más de 60 móviles y tabletas por la fuerza en Sevilla
Los asaltantes, que irrumpían con el rostro cubierto, amenazaban al personal para acceder al almacén y robar dispositivos electrónicos, según la investigación conjunta de Policía y Guardia Civil.
Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha permitido desarticular un grupo criminal especializado en robos con violencia e intimidación en establecimientos de tecnología, con el ingreso en prisión de dos de los líderes de la organización.
La investigación se inició tras un asalto cometido en septiembre, cuando cuatro personas participaron en un robo violento en un comercio. Tres accedieron al interior mientras un cuarto actuó como apoyo exterior, facilitando la huida en un vehículo de alta gama.
Violencia para acceder al almacén
Los asaltantes irrumpieron con el rostro cubierto y herramientas contundentes, con las que amenazaron e intimidaron al personal para obligarlo a abrir el almacén. De allí sustrajeron más de 60 dispositivos electrónicos —teléfonos móviles, tabletas y ordenadores— con un valor aproximado de 50.000 euros.
Investigación coordinada
Las pesquisas se desarrollaron de forma conjunta por especialistas de Policía Judicial de las Brigadas Provinciales de Sevilla y Madrid, junto con el Equipo de Policía Judicial de Illescas (Toledo). La coordinación operativa permitió identificar plenamente a todos los implicados.
Registros, detenciones y prisión
Durante las diligencias se constató que uno de los implicados ya estaba en prisión, mientras que los demás fueron localizados y detenidos en Méntrida (Toledo). A uno de ellos se le atribuyen además lesiones graves con arma de fuego y hurto de vehículo.
Se practicaron dos entradas y registros domiciliarios, donde se intervinieron herramientas, dispositivos y un vehículo sustraído, todos puestos a disposición judicial. En uno de los domicilios se localizó también una plantación de marihuana. Tras pasar a disposición judicial, se decretó el ingreso en prisión de dos de los líderes del grupo.
