"El agua se está perdiendo y es una pena": agricultores reclaman más infraestructuras en Sevilla

El tren de borrascas no da un respiro al campo sevillano. Tras años de escasez, la lluvia en bienvenida por los agricultores a pesar de que les afecta de lleno a los cultivos. Lo que más lamentan es que no se estén llevando a cabo las infraestructuras hidráulicas necesarias por parte de las administraciones para aumentar el almacenamiento de cara a futuras sequías.

La presidenta de Asaja-Sevilla, María Morales, lamenta que no se estén adoptando las medidas necesarias para retener el mayor volumen de agua en estos momentos, cuando muchas presas están desembalsando. "El agua se está perdiendo, nos faltan muchas obras hidráulicas y es una pena", se lamenta, al tiempo que recuerda que "ya queda menos para la próxima sequía".

"No nos podemos olvidar de que ha habido seis años en los que no ha llovido y que muchos agricultores se han arruinado", recuerda Morales. En este sentido, reclama infraestructuras que no tienen por qué ser grandes proyectos, sino soluciones que pueden dar respuesta al corto y medio plazo.

Microbalsas o recrecimiento de embalses

"Si no quieren hacer embalses, porque se tarda 15 años y nos dan solución rápida, que hagan microbalsas o recrecimiento de los embalses ya construidos, de manera que nos permita almacenar más agua, porque se está perdiendo mucha desde hace días", abunda la presidenta de Asaja-Sevilla.

En este sentido, subraya que la presa de Alcalá del Río, por ejemplo, está desembalsando 100 hectómetros cúbicos al día, "lo que se suma a otras cuestiones como el recrecimiento del Agrio o la presa de San Calixto, que continúa sin arreglar". Todo ello lo achaca a "la inacción por parte de las administraciones, que no se ponen de acuerdo entre ellas" y hace especial hincapié en "el rechazo que provoca el regadío al Gobierno central, cuando es el sustento de la industria agroalimentaria, que es uno sector fundamental de la economía andaluza".

"Falta voluntad política"

Además, insiste Morales en que este tipo de infraestructuras no requiere de un presupuesto grande. "Se unen muchas cosas: falta de conocimiento y, fundamentalmente de voluntad política, porque se extiende el discurso de que el riego no es bueno para la sostenibilidad y es todo lo contrario: es prioritario para mantener nuestra soberanía alimentaria y seguir siendo la despensa de Europa.

Por último, advierte de que los embalses del sistema de Regulación General, que son los que dotan al regadío, no están a niveles máximos, como está sucediendo con los que abastecen otros tipos de consumo. "Están al 57%, y de esa cifra al 90% va un trecho que se está perdiendo, de ahí la importancia de almacenar el agua que ahora estamos desperdiciando".