Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta Aemet AndalucíaSuspenden clases AndalucíaZonas inundables SevillaAviso rojo en CádizHeridos borrasca LeonardoColiseo AndalucíaRatio escolarización AndalucíaEmbalses Andalucía
instagramlinkedin

En Directo

El tiempo

La borrasca Leonardo, en directo | Alerta roja de la Aemet en varios puntos de Andalucía y avisos por lluvias intensas en toda la comunidad

La previsión anuncia precipitaciones persistentes, rachas muy fuertes de viento y cambios de temperatura al menos hasta el miércoles

Vídeo | El río Guadalquivir a su paso por Cantillana

Vídeo | El río Guadalquivir a su paso por Cantillana

El río Guadalquivir a su paso por Cantillana / Europa Press

Claudio Guarino

Victoria Flores

Rocío Soler Coll

Ana Ramos Caravaca

Ramón Morales

Sevilla

Andalucía se prepara para recibir a la borrasca Leonardo, con todas las provincias en alerta y Cádiz en aviso rojo, y con previsión de que las lluvias dejen hasta 200 litros por metro cuadrado. De momento, la Junta de Andalucía ha anunciado para mañana la “suspensión de la actividad lectiva en toda la comunidad”, salvo en Almería.

A partir de las 21:00 horas del martes se prevé la entrada por Huelva de una masa de aire caribeño. A su paso dejará lluvias muy intensas y persistentes, lo que eleva el riesgo de inundaciones en muchas zonas de Andalucía.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gratis y desde este domingo: salen las entradas de las visitas guiadas sobre la boda de Carlos V en el Real Alcázar
  2. La borrasca 'Leonardo' deja cinco heridos y 150 incidencias en la provincia de Sevilla
  3. Aluvión de multas en Sevilla por invadir el carril bus: las nuevas cámaras de vigilancia cazan a más de 22.000 conductores al mes
  4. Aviso amarillo por viento y lluvia este lunes en Sevilla, en directo | Cierran parques e instalaciones al aire libre
  5. Gracia Rodríguez, historiadora sevillana: 'En Sevilla tuvimos nuestro propio coliseo muy cerca de la Puerta de Jerez
  6. Sevilla Este recibe 12 millones de fondos europeos para su gran transformación: el proyecto se reajustará a la ayuda
  7. El Aeropuerto de Sevilla estrena nueva ruta a una de las playas más famosas de Francia
  8. La futura línea 3 del metro de Sevilla va cogiendo forma: del vestíbulo de Los Mares al túnel de Pino Montano

VÍDEO | El Ayuntamiento de Sevilla toma medidas ante las previsiones de la borrasca Leonardo

Sevilla se protege frente a la borrasca Leonardo: cortes en la SE-20 y vigilancia por inundación en Valdezorras y Tiro de Línea

¿Vives en una zona inundable? Triana, Los Remedios y los barrios de Sevilla bajo el aviso de la borrasca Leonardo

¿Vives en una zona inundable? Triana, Los Remedios y los barrios de Sevilla bajo el aviso de la borrasca Leonardo

La borrasca Leonardo, en directo | Alerta roja de la Aemet en varios puntos de Andalucía y avisos por lluvias intensas en toda la comunidad

La borrasca Leonardo, en directo | Alerta roja de la Aemet en varios puntos de Andalucía y avisos por lluvias intensas en toda la comunidad

Regalamos cinco entradas dobles para una escapada romántica a Green Spa, el nuevo espacio de bienestar del Aljarafe sevillano

Regalamos cinco entradas dobles para una escapada romántica a Green Spa, el nuevo espacio de bienestar del Aljarafe sevillano

Dos concejales del Ayuntamiento de Sevilla denuncian un escrache por el conflicto de la limpieza de colegios: fueron "increpados con insultos e intimidados"

Los puntos críticos de Andalucía ante la crecida de niveles y caudales: el Guadalquivir está aliviando agua en 33 embalses

Los puntos críticos de Andalucía ante la crecida de niveles y caudales: el Guadalquivir está aliviando agua en 33 embalses

Torre Sevilla celebra San Valentín con el sorteo de una experiencia romántica

Torre Sevilla celebra San Valentín con el sorteo de una experiencia romántica
Tracking Pixel Contents