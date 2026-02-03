En Directo
El tiempo
La borrasca Leonardo, en directo | Alerta roja de la Aemet en varios puntos de Andalucía y avisos por lluvias intensas en toda la comunidad
La previsión anuncia precipitaciones persistentes, rachas muy fuertes de viento y cambios de temperatura al menos hasta el miércoles
Andalucía se prepara para recibir a la borrasca Leonardo, con todas las provincias en alerta y Cádiz en aviso rojo, y con previsión de que las lluvias dejen hasta 200 litros por metro cuadrado. De momento, la Junta de Andalucía ha anunciado para mañana la “suspensión de la actividad lectiva en toda la comunidad”, salvo en Almería.
A partir de las 21:00 horas del martes se prevé la entrada por Huelva de una masa de aire caribeño. A su paso dejará lluvias muy intensas y persistentes, lo que eleva el riesgo de inundaciones en muchas zonas de Andalucía.
Clara Campos
Recomendaciones: qué hacer ante inundaciones y fuerte viento
La Borrasca Leonardo ha puesto en alerta a Andalucía. Las próximas horas atravesará la comunidad un fenómeno meteorológico adverso que ha llevado a la Junta de Andalucía a suspender la actividad lectiva en todas las provincias, excepto Almería, y a la Aemet a declarar alertas rojas, naranjas y amarillas en distintos puntos de la región.
Ante esta circunstancia, el Ministerio del Interior ha anunciado que la Dirección General de Protección Civil y Emergencias mantiene la alerta por temporal atlántico en gran parte de la Península al menos hasta el sábado 7 de febrero, incluyendo a Andalucía.
Carlos Doncel
El alcalde de Sevilla convoca de urgencia al Cecop ante las previsiones meteorológicas
El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha convocado este martes por la tarde de urgencia al Cecop "para adoptar las medidas oportunas ante las próximas previsiones meteorológicas en la ciudad". "Hemos activado el Plan de Emergencias Municipal en la fase 1, y estamos reforzando la seguridad y todos los servicios municipales en toda Sevilla", ha afirmado Sanz, que ha pedido a la ciudadanía "mucha prudencia".
Ana Ramos Caravaca
Estas son las carreteras cortadas en Andalucía por el temporal
El temporal mantiene cortadas varias carreteras de la red secundaria en Andalucía por inundaciones y desprendimientos, según la relación de incidencias facilitada. Las afectaciones se concentran sobre todo en Cádiz, aunque también se registran cortes puntuales en Córdoba, Granada y Málaga, lo que está complicando la movilidad en distintos puntos de la comunidad.
En la provincia de Cádiz, permanecen cerradas la A-2075 en Rota y la A-8126 en Algodonales, además de la CA-405R2 en San Roque. También están cortadas varias vías del entorno de Jerez: CA-3102 (Jerez de la Frontera), CA-3104 (Guadalcacín), CA-3110 (La Ina), CA-3113 (El Portal) y CA-4107 (Torrecera).
La lista de carreteras afectadas en Cádiz se completa con la CA-5101 en Gibalbín, la CA-6101 en Bornos, la CA-6105 en Los Barrancos y la CA-6200 en Alcalá de los Gazules, así como varios cortes en la Sierra: CA-8105 y CA-8104 en Ubrique, CA-9101 en Olvera, CA-9104 en Grazalema, CA-9107 en Olvera y la CA-9120 en Torre Alháquime.
Fuera de Cádiz, la provincia de Córdoba registra el corte de la CO-4207 en Malabrigo. En Granada, permanecen cerradas la A-336 en Anzola y la A-4026 en Pinos-Genil. Y en Málaga, el temporal obliga a interrumpir la circulación en la MA-8302 en Estepona, la A-366 en Guaro y la A-7150 en Casares. Se recomienda extremar la precaución y evitar desplazamientos por estas zonas mientras persistan las incidencias.
La UME se pone a disposición de la Junta de Andalucía
Unidades del Segundo Batallón de Intervención de la UME han salido de su base en Morón (Sevilla) para sumarse al operativo de emergencias en Andalucía. Su despliegue se realiza en coordinación con los servicios de emergencias a través del 112 Andalucía.
Según ha informado la propia UME en redes sociales, los efectivos trabajan en contención de balsas mineras y en labores de rescate acuático y terrestre en distintos puntos de la comunidad, como apoyo a los recursos ya movilizados sobre el terreno.
Victoria Flores
Estas son las medidas "extraordinarias" de la Junta de Andalucía por la borrasca Leonardo
Andalucía se enfrenta estos días a las mayores lluvias del siglo. Una situación que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha calificado como "excepcional". En algunos puntos de la comunidad autónoma, como Grazalema, se alcanzarán los 500 o 700 litros por metro cuadrado. Con este panorama, sumado a las lluvias de los últimos días, con pantanos llenos y zonas con riesgo de inundación, la Junta ha tomado medidas "excepcionales".
El Gobierno andaluz aboga por la "prevención y la anticipación", como ha señalado el propio Moreno. De esta forma, la Junta de Andalucía ha desarrollado una serie de medidas clasificadas como "excepcionales" para evitar tener que lamentar nada grave. "Nos movemos en función de las previsiones, pero no son ciencia exacta, van evolucionando, pueden ir a peor o a mejor", ha explicado el dirigente popular en una rueda de prensa.
Rafa Aranda
Estas son las multas por saltarse las medidas del temporal
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido este martes de que no cumplir las instrucciones de las Fuerzas de Seguridad ante los desalojos por riesgo de inundación puede acarrear multas. Tras la reunión del comité del Plan de Emergencias, ha subrayado que “no son recomendaciones”, sino "instrucciones" destinadas a proteger a la población frente a una de las mayores lluvias que ha vivido Andalucía en lo que va de siglo.. Y aquel que se las salte, se enfrenta a una posible multa. La instrucción en caso de riesgo de inundación es que "salgan de sus casas. Esto es más que recomendaciones, son instrucciones, y recuerdo que, por tanto, llevan aparejado un reproche administrativo en forma de multa que podemos asumir y que se asume una vez que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado consideran que no se están cumpliendo las normas que se han puesto en marcha".
Sobre todo, estas indicaciones van destinadas a quienes viven en zonas inundables y han sufrido episodios previos, por lo que conocen las pautas básicas de autoprotección: "Tienen que irse a la parte más elevada de su vivienda para evitar que el agua las arrastre. Si están muy cerca del río, lo mejor es irse a otro lado". "Desde la Administración y desde el operativo montado, vamos a estar pendientes", ha apostillado el presidente.
Rocío Soler Coll
Las universidades se suman a la suspensión de clases en Andalucía
El paso de la borrasca Leonardo ha provocado la suspensión de las clases este miércoles en todos los colegios e institutos de Andalucía, a excepción de Almería. A esta orden se han sumado las universidades andaluzas de las siete provincias afectadas, que también cancelan su jornada lectiva presencial y cerrarán sus campus debido a los fenómenos meteorológicos adversos que se esperan en la próxima jornada.
Ya es oficial la suspensión de la jornada lectiva presencial en la Universidad de Sevilla, la Universidad Internacional de Andalucía, la Universidad Pablo de Olavide, la Universidad de Málaga, la Universidad de Granada y la Universidad de Huelva. Tampoco abrirán sus puertas la Universidad de Cádiz, la Universidad de Jaén y la Universidad de Córdoba. Tal como apunta la Consejería de Universidades, se verán afectados por el cierre de las aulas 239.555 universitarios, la cifra total sin contar los alumnos de Almería, la única provincia donde no se ha decretado el cierre de clases en colegios e institutos.
La Aemet amplía la alerta por la borrasca hasta el sábado 7
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias mantiene la alerta por temporal atlántico en gran parte de la Península, ya que afecta especialmente a Andalucía, al menos hasta el sábado 7 de febrero, a consecuencia de la extensa borrasca ‘Leonardo’.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el patrón a nivel sinóptico sobre el Atlántico se ha mantenido bastante estacionario durante las últimas semanas, con una intensa circulación polar que se ha visto obligada a discurrir por latitudes más bajas, favoreciendo el paso de sucesivas borrascas y sus frentes asociados por el entorno de la Península Ibérica.
SATSE pide flexibilidad al SAS ante alertas meteorológicas
Satse ha reclamado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) flexibilidad organizativa y medidas de seguridad cuando se activen alertas meteorológicas, subrayando que la integridad de los profesionales sanitarios debe primar siempre. El sindicato pide que, ante episodios de riesgo por fenómenos adversos, se adopten decisiones que minimicen la exposición y faciliten la conciliación de la asistencia con la seguridad en los desplazamientos y en el propio entorno laboral.
Además, Satse insiste en que el tratamiento de las ausencias vinculadas a estas situaciones debe ser homogéneo en todos los centros del SAS, evitando criterios dispares entre hospitales, distritos o unidades. En este sentido, reclama que se actúe con normas claras y aplicadas por igual, sin margen para arbitrariedades, para garantizar seguridad jurídica y un manejo equitativo para toda la plantilla.
El Ayuntamiento de San Roque desaloja las zonas inundables ante la alerta naranja de la Aemet
El Ayuntamiento de San Roque ha anunciado que, siguiendo las directrices de la Junta de Andalucía, se van a desalojar las zonas inundables del municipio ante la alerta naranja por la borrasca Leonard, que se iniciará en la noche de este martes. Asimismo, ha apuntado que ha comenzado a habilitar el Pabellón Cubierto Ciudad de San Roque para acoger a las personas desalojadas.
Según ha indicado en una nota, la alcaldesa accidental, María del Mar Collado, ha participado en el mediodía en una reunión telemática de los primeros ediles de la comarca con responsables de Emergencias 112 de Andalucía. En esta videoconferencia, la Junta de Andalucía ordenó el desalojo de zonas inundables en el municipio de San Roque ante la posibilidad de que los ríos se desborden debido a las intensas lluvias y el viento fuerte que generará la borrasca Leonardo a partir de la noche de este martes. Además, se estableció el nivel 2 de alerta.
Desde Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil se va a comenzar inmediatamente con el desalojo de la población de la ribera del río Guadarranque, tanto en la barriada de Estación de San Roque como en la barriada de Guadarranque. Cuando se disponga de la información por parte de la Administración Autonómica, se llevarán a cabo los desalojos en las restantes zonas.
- Gratis y desde este domingo: salen las entradas de las visitas guiadas sobre la boda de Carlos V en el Real Alcázar
- La borrasca 'Leonardo' deja cinco heridos y 150 incidencias en la provincia de Sevilla
- Aluvión de multas en Sevilla por invadir el carril bus: las nuevas cámaras de vigilancia cazan a más de 22.000 conductores al mes
- Aviso amarillo por viento y lluvia este lunes en Sevilla, en directo | Cierran parques e instalaciones al aire libre
- Gracia Rodríguez, historiadora sevillana: 'En Sevilla tuvimos nuestro propio coliseo muy cerca de la Puerta de Jerez
- Sevilla Este recibe 12 millones de fondos europeos para su gran transformación: el proyecto se reajustará a la ayuda
- El Aeropuerto de Sevilla estrena nueva ruta a una de las playas más famosas de Francia
- La futura línea 3 del metro de Sevilla va cogiendo forma: del vestíbulo de Los Mares al túnel de Pino Montano