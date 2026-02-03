Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucía frenan el plan de ampliación del Círculo de Labradores en Los Remedios

El plan del Real Círculo de Labradores de Sevilla para ampliar sus instalaciones con un nuevo gimnasio y un vestuario queda de momento en suspenso. La Gerencia de Urbanismo denegará esta semana el estudio de ordenación planteado por este histórico club social sevillano para recalificar una parcela que el PGOU fijó como espacio libre aprovechando los suelos de uso público que gana esta zona de Los Remedios con el proyecto Vera Sevilla en la antigua fábrica de tabacos de Altadis.

La propuesta del Real Círculo de Labradores de Sevilla plantea recalificar una parcela de 1.560 metros cuadrados ubicada en la calle Juan Sebastián El Cano para que pasen a tener una calificación de uso deportivo y se puedan construir en ellas un gimnasio nuevo y un vestuario que contribuyan a "ampliar y modernizar" las instalaciones.

Para ello, el Círculo de Labradores planteó un Estudio de Ordenación que se justificaba por el bajo nivel de edificabilidad del actual complejo deportivo y social en relación con las posibilidades del PGOU y por la incorporación en el entorno de Vera Sevilla que suma 6.200 metros cuadrados de espacios libres.

"Este espacio constituía hasta ahora una vía de comunicación entre la calle Juan Sebastián Elcano y la ribera de la dársena que ha quedado en desuso tras la creación de tres nuevos accesos a la dársena, a través de 6.200 m2 de espacios libres, fruto de las obras del nuevo complejo denominado Vera Sevilla en las antigua fábrica de tabacos de Altadis", plantea la propuesta de Labradores.

Motivos del rechazo al plan

Este plan urbanístico inició su tramitación en el Ayuntamiento de Sevilla a mediados de 2025 y será formalmente descartado en febrero de 2026 después de haber sido incluso aprobado por la Junta de Gobierno Local.

El motivo de este rechazo no es el proyecto en sí sino la fórmula escogida para su desarrollo: "La operación no se corresponde con una transformación urbanística en suelo urbano como actuación de mejora urbana en los términos del artículo 47 del Reglamento General de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad Urbanística de Andalucía y por tanto planteable a través de un instrumento de planeamiento como un Estudio de Ordenación", recoge el informe sectorial elaborado por la Consejería de Fomento.

En este escenario, el Ayuntamiento abre una puerta a que este proyecto se llegue a ejecutar pero siempre a través de una modificación del propio PGOU, un trámite que tiene una duración mínima de un año y que requiere su aprobación por el Pleno municipal. Esta es la vía que abre la Consejería de Fomento en su informe y que el Ayuntamiento traslada al club.