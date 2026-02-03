Sevilla se protege frente a la borrasca Leonardo: cortes en la SE-20 y vigilancia por inundación en Valdezorras y Tiro de Línea

La borrasca Leonardo castigará con fuerza a buena parte de Andalucía a partir de este miércoles, según las últimas predicciones emitidas por la Aemet. Ante este escenario, el alcalde de Sevilla ha convocado de urgencia al Cecop este martes por la tarde "para adoptar las medidas oportunas ante las próximas previsiones meteorológicas en la ciudad". Entre ellas, el refuerzo de los servicios municipales, cortes de tráfico en la SE-20 durante la madrugada, el cierre de todos los parques y una mayor vigilancia en zonas inundables, principalmente Valdezorras y el Tiro de Línea.

"Hemos activado el Plan de Emergencias Municipal en la fase 1, y estamos reforzando la seguridad y todos los servicios municipales en toda Sevilla", ha afirmado José Luis Sanz tras la reunión extraordinaria del Cecop, a la que han asistido todos los servicios municipales, delegados y servicios de emergencia. "Pero os pido mucha prudencia", ha insistido el edil popular a la ciudadanía de cara al paso de la borrasca Leonardo por la capital andaluza.

En esta sesión de urgencia se ha acordado "el cierre de los centros cívicos durante todo el día -con la suspensión de los talleres socioculturales-, todos los parques de la ciudad, instalaciones del IMD --tanto exteriores como interiores-, del cementerio, del Real Alcázar, los centros de mayores y los centros de día". Asimismo, se establece un corte de tráfico desde las 23:00 de este martes hasta el 07:00 del miércoles en la SE-20 de manera completa.

Más vigilancia en el Tiro de Línea y Valdezorras

En las zonas con riesgo de inundación, se incrementará la vigilancia desde la noche del martes por parte de Policía Local y Protección Civil, según han detallado desde el Ayuntamiento. Principalmente, en el Tiro de Línea y en la barriada de Valdezorras, una zona que ha vivido ya varios episodios de inundaciones con anterioridad. La última, el pasado octubre, cuando más de una veintena de familias sufrieron daños en sus viviendas.

"Además, se proporcionará información constante a los vecinos", apuntan fuentes municipales, que subrayan que se duplican los despliegues "de todos los servicios operativos de Policía Local, Bomberos y Protección Civil". "Habrá equipos de Emasesa desde las 23:00 de este martes, que es cuando entra el aviso amarillo, en los puntos sensibles", señalan desde el Consistorio.

"Se duplica la atención del 092 y se activa a toda la plantilla -18 equipos- de la Unidad Municipal de Intervención y Emergencia Social (UMIES). Además, se han habilitado plazas en hostales para poder alojar a más personas". Por su parte, desde la Gerencia de Urbanismo se ha activado a empresas de conservación "para que se dediquen a incidencias y no a trabajo ordinario". En el área de Parques y Jardines se ha dispuesto un dispositivo compuesto por 300 personas y tanto Lipasam como Emasesa refuerzan sus servicios.

"Todas las decisiones se harán en coordinación con la Junta de Andalucía, que ha decretado el nivel 2 del plan de emergencias de riesgo de inundaciones", aclaran desde el Consistorio hispalense. "Se irá informando a través de los canales de emergencias del Ayuntamiento de Sevilla".