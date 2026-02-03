AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

VÍDEO | El Ayuntamiento de Sevilla toma medidas ante las previsiones de la borrasca Leonardo

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha convocado este martes por la tarde de urgencia al Cecop "para adoptar las medidas oportunas ante las próximas previsiones meteorológicas en la ciudad". "Hemos activado el Plan de Emergencias Municipal en la fase 1, y estamos reforzando la seguridad y todos los servicios municipales en toda Sevilla", ha afirmado Sanz, que ha pedido a la ciudadanía "mucha prudencia". Más información