Castillo, dulces y cuna del flamenco: descubre el rincón de Sevilla elegido como 'Pueblo Mágico del 2026'

Existe un municipio a apenas 30 kilómetros de la capital de Sevilla que puede decir con orgullo que no solo es una de las ciudades más longevas de la provincia, cuna del flamenco y de uno de los dulces más famosos de Andalucía, sino que también se ha convertido en Pueblo Mágico del 2026 por su patrimonio, historia, cultura y gastronomía.

Este municipio que recibió este distintivo por parte de la red de Pueblos Mágicos de España el pasado 22 de enero en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) es Utrera, una localidad que ha sido distinguida en los Premios Nacionales y Regionales 2026 por su "compromiso con el desarrollo rural, la sostenibilidad, la preservación del patrimonio y la promoción de la riqueza cultural y natural de España".

Utrera, Pueblo Mágico por la Cooperación Público-Privada

En concreto, Utrera ha recibido el premio de 'Pueblo Mágico del 2026' en la categoría de Cooperación Público-Privada. "Utrera una de las joyas patrimoniales de la Campiña sevillana, recibe este reconocimiento por su modelo ejemplar de colaboración entre instituciones públicas, empresas locales y asociaciones vecinales", señalan desde la propia red de Pueblos Mágicos.

El municipio sevillano de Utrera, elegido Pueblo Mágico del 2026 / Red de Pueblos Mágicos de España

De ese modo, y tal y como asegura la organización, ha sido a través de estas estrategias conjuntas como el municipio ha logrado impulsar proyectos de promoción turística, conservación patrimonial y desarrollo económico.

Una de las ciudades más longevas de Sevilla

"Este galardón premia la capacidad de trabajar en red, generando sinergias que benefician tanto al visitante como a la comunidad local", añade la organización, que asegura que Utrera ha demostrado que el progreso rural requiere "coordinación y confianza mutua", integrando la cultura, el flamenco, la gastronomía y la innovación como motores de crecimiento.

Además de este reconocimiento, Utrera, considerada una de las ciudades más longevas de la provincia al tener vestigios del Neolítico, ha sido escogida como Pueblo Mágico del 2026.

Utrera y su laberinto de calles "pintorescas"

"Utrera es una encantadora ciudad con una rica historia y un patrimonio cultural notable", afirma sobre la localidad la red de Pueblos Mágicos de España, que asegura que Utrera ha sido testigo de "influencias y conquistas" a lo largo de los siglos, lo que ha dejado una huella en su arquitectura y en su identidad.

Así, destaca su casco antiguo, un "laberinto de calles estrechas y pintorescas" donde se encuentran infinidad de edificios históricos de estilo andaluz con patios adornados con flores.

Los monumentos más importantes de Utrera

Entre su amplio patrimonio, la red ha destacado el Castillo de Utrera, "una fortaleza medieval ubicada en lo alto de una colina, desde donde se puede disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad y sus alrededores", así como su Plaza de la Constitución, "donde los lugareños y visitantes se congregan para disfrutar de la vida urbana, tiendas, cafés y restaurantes".

De igual modo, entre los puntos de interés monumental de Utrera destaca la Iglesia de Santa María de la Mesa, una joya arquitectónica gótica del siglo XIV, el Santuario de Nuestra Señora de la Consolación, de siglo XV y considerado uno de los más destacados de la región, o su centro histórico y su Pasaje del Niño Perdido, una calle peatonal "pintoresca y estrecha llena de encanto".

Utrera, cuna del flamenco y Meca gastronómica

Además de su hermosura e historia, Utrera resalta por su exquisitez gastronómica, con especial protagonismo del gazpacho, el salmorejo, el rabo de toro y sus vinos de la región, así como su famoso mostachón utrerano, una especie de tartaleta crujiente rellena de crema pastelera y espolvoreada con azúcar glas.

De igual modo, Utrera es conocida como la 'cuna del flamenco', al haber sido "madre" de grandes artistas como Enrique Montoya, Mercedes Fernández Vargas 'la Serneta', Joaniquí, Pinini y Rosario la del Colorao, las hermanas Fernanda y Bernarda, José Fernández Granado, "El Perrate", “Gaspar” Fernández Fernández, Curro de Utrera y Manuel de Angustias.

Tradición ganadera de Utrera

A esto se suma la tradición agrícola y ganadera de Utrera, donde destaca la cría del toro de lidia y las primeras ganaderías de la tauromaquia, así como su Reserva Natural del Complejo Endorreico de Utrera, formado por las lagunas de Alcaparrosa, de Arjona y de Zarracatín.

Un lugar que, "con su encanto histórico, su riqueza cultural y su ambiente acogedor", se ha convertido en un destino que "captura el corazón de quienes la visitan".