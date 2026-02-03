Dos concejales del Ayuntamiento de Sevilla denuncian un escrache por el conflicto de la limpieza de colegios: fueron "increpados con insultos e intimidados"

La guerra abierta por la privatización de la limpieza de colegios públicos sigue escalando. La delegada de Educación, Blanca Gastalver, y el de Seguridad Ciudadana, Ignacio Flores, han denunciado este martes a "varios presuntos empleados de la limpieza municipal no identificados" por un escrache ocurrido el pasado viernes a las puertas del Ayuntamiento de Sevilla. En el escrito presentado ante la Fiscalía se apunta que estos hechos pueden incurrir en supuestos delitos de injurias y coacciones e intimidación.

"El pasado viernes día 30 de enero, los denunciantes fueron increpados con insultos e intimidados por un numeroso grupo de personas, posiblemente empleados de la limpieza municipal, que los siguieron durante su recorrido a pie a la salida de la sede del Consistorio", recoge la denuncia. Todo ello "presuntamente con el fin de amedrentar a los miembros del Gobierno municipal en relación con la externalización del servicio de limpieza de los colegios".

"Ante la gravedad de los hechos tuvieron que intervenir miembros del Cuerpo Nacional de Policía para preservar la integridad de los miembros de la Corporación, los cuales procedieron a la identificación de los personas que insultaban e intentaban intimidar" a estos dos delegados del Gobierno municipal, según el escrito presentado ante el Ministerio Fiscal.

Para acreditar la versión de los hechos y la comisión del presunto delito, "así como identificar a las personas intervinientes en los hechos descritos", los denunciantes citan como testigos a dos agentes de la Policía Local. Asimismo, también mencionan a un concejal de Con Podemos-IU y a algunos asesores del grupo local del PSOE.

Una manifestación el 19 de febrero

La presentación de esta denuncia coincide con la convocatoria de una manifestación en contra de la externalización para el próximo 19 de febrero. "Ya le hemos puesto encima de la mesa una propuesta de negociación que tanto su propio partido como las direcciones del Ayuntamiento consideran viable, pero él ha dado carpetazo al asunto y ha informado unilateralmente de la privatización", critican desde Comisiones Obreras.

Ante esta situación, las organizaciones con representación en el comité de empresa del Ayuntamiento "llaman a la movilización el próximo 19 de febrero a los trabajadores y trabajadoras del Consistorio hispalense, así como a la ciudadanía sevillana". El objetivo de estas protestas, "plantar batalla al afán privatizador de este alcalde", según el anuncio emitido por los sindicatos este martes a mediodía.