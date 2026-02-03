Explotación en el campo sevillano: liberados ocho jornaleros y 17 detenidos en Cantillana

La Policía Nacional, con la colaboración de la Inspección de Trabajo de Sevilla, ha desarticulado en Cantillana una organización criminal dedicada presuntamente a la trata de personas y a su explotación laboral en el sector agrícola. La operación se ha saldado con la liberación de ocho víctimas y la detención de 17 personas, incluidos los líderes del entramado.

Las víctimas, de nacionalidad rumana, eran captadas en su país de origen mediante anuncios en redes sociales que ofrecían empleos bien remunerados en explotaciones agrícolas de la localidad sevillana.

Captación mediante engaño

La investigación ha permitido constatar que la red, integrada por un clan familiar, contactaba con los trabajadores por teléfono para presentar falsas condiciones laborales. El desplazamiento a España era sufragado por la organización, generando una deuda que los jornaleros debían saldar trabajando en distintas fincas.

El traslado se realizaba en autobús desde Rumanía y, a su llegada a Sevilla, los trabajadores eran recogidos por miembros del entramado y conducidos a Cantillana.

Condiciones infrahumanas y control

Una vez en España, las víctimas eran alojadas en viviendas ocupadas en condiciones infrahumanas y permanecían bajo control permanente. Debían soportar largas jornadas, de lunes a domingo, en ocasiones bajo condiciones climatológicas adversas.

Además, no eran dadas de alta en la Seguridad Social, lo que agravaba su situación de vulnerabilidad y dependencia respecto a la red.

Investigación y registros

La investigación se inició en noviembre de 2023 tras una alerta de la Policía de Rumanía sobre la actividad del clan asentado en Cantillana. Durante la operación se realizaron cuatro registros domiciliarios en el municipio, donde se intervinieron 1.700 euros en efectivo, teléfonos móviles de alta gama y documentación relevante para la causa.

Contexto de actuaciones previas

Desde 2022, diversas investigaciones han permitido desarticular en Andalucía —principalmente en la provincia de Sevilla— redes dedicadas a la trata con fines de explotación laboral en el campo. Estas actuaciones se han saldado con más de un centenar de detenidos y la desarticulación de estructuras criminales vinculadas por lazos familiares.

Noticias relacionadas

La Policía recuerda que existe un canal confidencial y anónimo para denunciar estos delitos a través del teléfono 900 105 090 y el correo trata@policia.es.