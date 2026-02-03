Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido en Olivares por robar jamones tras el alunizaje con una furgoneta robada

Los agentes recuperaron los jamones robados y la furgoneta sustraída, tras detener a un hombre por varios delitos en la provincia de Sevilla, según informaron las autoridades

Vídeo | La Guardia Civil y Policía Local de Salteras detiene a una persona por robar en un comercio dedicado a la venta de jamones y productos cárnicos de Olivares

El Correo

Claudio Guarino

Sevilla

La Guardia Civil y la Policía Local de Salteras han detenido a un hombre por varios delitos, entre ellos el robo de una furgoneta en El Garrobo, la sustracción de jamones en Gerena y un alunizaje en un comercio cárnico de Olivares. La operación, denominada Alxaraf Jamón, sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

El arresto se produjo tras el despliegue de un dispositivo conjunto de vigilancia y búsqueda, que permitió interceptar la furgoneta implicada en los hechos.

Furgoneta robada y jamones recuperados

Dentro del vehículo, los agentes localizaron diversos jamones, que habían sido sustraídos de una empresa cárnica y que fueron devueltos a su propietario. El vehículo también fue intervenido y entregado a su dueño tras comprobar que había sido robado previamente en El Garrobo.

El autor del robo y del alunizaje ha sido puesto a disposición judicial, junto con las diligencias instruidas por los agentes. La investigación continúa abierta para determinar si hay más personas implicadas en esta cadena de delitos cometidos en distintos municipios del Aljarafe sevillano.

