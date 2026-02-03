Sucesos
Detenido en Olivares por robar jamones tras el alunizaje con una furgoneta robada
Los agentes recuperaron los jamones robados y la furgoneta sustraída, tras detener a un hombre por varios delitos en la provincia de Sevilla, según informaron las autoridades
La Guardia Civil y la Policía Local de Salteras han detenido a un hombre por varios delitos, entre ellos el robo de una furgoneta en El Garrobo, la sustracción de jamones en Gerena y un alunizaje en un comercio cárnico de Olivares. La operación, denominada Alxaraf Jamón, sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
El arresto se produjo tras el despliegue de un dispositivo conjunto de vigilancia y búsqueda, que permitió interceptar la furgoneta implicada en los hechos.
Furgoneta robada y jamones recuperados
Dentro del vehículo, los agentes localizaron diversos jamones, que habían sido sustraídos de una empresa cárnica y que fueron devueltos a su propietario. El vehículo también fue intervenido y entregado a su dueño tras comprobar que había sido robado previamente en El Garrobo.
El autor del robo y del alunizaje ha sido puesto a disposición judicial, junto con las diligencias instruidas por los agentes. La investigación continúa abierta para determinar si hay más personas implicadas en esta cadena de delitos cometidos en distintos municipios del Aljarafe sevillano.
- Gratis y desde este domingo: salen las entradas de las visitas guiadas sobre la boda de Carlos V en el Real Alcázar
- La borrasca 'Leonardo' deja cinco heridos y 150 incidencias en la provincia de Sevilla
- Aluvión de multas en Sevilla por invadir el carril bus: las nuevas cámaras de vigilancia cazan a más de 22.000 conductores al mes
- Aviso amarillo por viento y lluvia este lunes en Sevilla, en directo | Cierran parques e instalaciones al aire libre
- Sevilla Este recibe 12 millones de fondos europeos para su gran transformación: el proyecto se reajustará a la ayuda
- El Aeropuerto de Sevilla estrena nueva ruta a una de las playas más famosas de Francia
- La futura línea 3 del metro de Sevilla va cogiendo forma: del vestíbulo de Los Mares al túnel de Pino Montano
- Arrancan nuevos cortes totales y parciales en la SE-20: estos serán los tramos afectados durante las obras