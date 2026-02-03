Eduardo Vera, arrocero que participará en la tractorada de Sevilla: "A este ritmo, se corta la agricultura"

Los agricultores se han citado este martes a las 11:00 en la Plaza de España para denunciar el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur y las altas exigencias que les imponen. Llegarán en cinco columnas de tractores salidos desde distintos puntos de la provincia, con los que esperan que la ciudadanía se dé cuenta de una situación que se ha agravado debido a los graves destrozos causados por el temporal con pérdidas que se estiman por encima de los 2.500 millones de euros. Entre ellos estará Eduardo Vera, arrocero y presidente de la Federación de Arroceros de Sevilla.

En un escenario complejo por los destrozos del temporal, el campo alza la voz ante las "nuevas trabas" de la UE. Por el momento no se conoce el número exacto de agricultores que se montarán en sus tractores, aunque Vera puntualiza que la movilización será grande. Eso sí, subraya que el objetivo no es perjudicar a la ciudadanía, por lo que comenzarán después de que hayan empezado los colegios y terminarán una vez hayan finalizado para provocar los menores efectos posibles.

Vera viene de una familia de arroceros y ha conocido el campo toda su vida. El sector del arroz es el más movilizado, pero también el más perjudicado. A los acuerdos de Mercosur, principal motivo de la protesta, se le suman también los que la UE tiene con Birmania y Camboya en el mercado arrocero. Ambos países están exentos de aranceles en su importación a Europa, para favorecer la democratización y el desarrollo, y la cantidad supera con creces la española.

Los efectos del mercado asiático

Si en 2009 estos dos países importaban 40.000 toneladas de arroz, en 2025 importaron 500.000, el consumo total de España para dos años. De hecho, el último Trílogo de la UE, cuyos acuerdos entrarán en vigor el 1 de enero de 2027, decidió mantener este tipo impositivo 0 y permitir que la importación de arroz de estos países ascienda hasta un máximo de 562.000 toneladas, la media de los últimos años más un 42% que permita su crecimiento.

Vera puntualiza además, que estos productos no siguen la normativa europea. "Llevan años apretando con las exigencias, papeleo, lucro cesante... es un camino elegido que no lo veo mal pero protege tus productos sostenibles, de calidad, sin despoblación", lamenta para asegurar que "con estos acuerdos te cargas todo". Así, subraya que en Asia trabajan "con fitosanitarios prohibidos desde hace 20 años y condiciones laborales muy malas".

Ante esta situación, el acuerdo que la Unión plantea con Mercosur se convierte en una piedra más en el camino de su supervivencia. Aunque en un principio la cláusula pactada es de 60.000 toneladas de arroz, los agricultores temen que, como ha ocurrido con Birmania y Camboya, esa cifra aumente: "¿Quién nos dice que la Comisión se va a portar bien?", se pregunta para puntualizar que temen que vaya a ocurrir algo similar con otros países con los que hay acuerdos.

Los agricultores reclaman una contraprestación

El aumento de los aranceles por parte de la Administración de EE.UU. ha provocado que la UE busque nuevos socios comerciales en otros puntos como la India. Sin embargo, Vera asegura que si se suman las importaciones acordadas "prescindimos del arroz europeo". Por ello pregunta si se quiere prescindir de él y pide claridad, pero recuerda "el arroz es fundamental para el tema medioambiental", un "objetivo prioritario": "Pedimos un poco de coherencia".

El objetivo de la movilización es subrayar la situación por la que atraviesan, a la que se le suma una reforma de la PAC que, en su opinión, "está sacrificando a todo el sector agrícola". Vera detalla que ellos están siguiendo las normativas, reducen sus campos y aumentan sus gastos, pero "no hay contraprestación". "A este ritmo se corta la agricultura", sentencia.

Esta será la primera tractorada, pero los agricultores avisan que, si la situación no cambia, vendrá muchas más. "Nosotros morimos por nuestro mundo rural", defiende Vera, que denuncia que en la Unión piensan que son "agricultores los pobres no se enteran de nada". Así, lamenta que estos grandes acuerdos benefician a otros sectores con un mayor poder económico y que, sin embargo, castiga al campo.