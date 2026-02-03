10.000 familias de Sevilla en contra de la privatización de la limpieza de los colegios: "La han deteriorado para justificar la externalización"

Un "deterioro premeditado" del servicio de limpieza. Esta es la principal acusación de 66 AMPA al Ayuntamiento de Sevilla por privatizar la limpieza de los colegios de la ciudad. En plena guerra abierta entre el Consistorio y buena parte de los sindicatos después de que se anunciara a finales de enero la privatización del servicio, alrededor de 10.000 familias han firmado un manifiesto para sumarse a las quejas de los sindicatos y reivindicar que "la degradación del servicio se está utilizando como estrategia política para justificar una inminente privatización". Así, padres y madres denuncian que la falta de cobertura de vacantes, el retraso en las sustituciones y la disminución de horas efectivas de trabajo han provocado que muchos centros no alcancen los mínimos de higiene exigibles.

Como consecuencia, las familias denuncian que la falta de limpieza supone un "riesgo" para la salud del alumnado. “La limpieza no es un servicio accesorio, es un elemento esencial de prevención sanitaria”, subrayan las entidades, haciendo especial hincapié en la vulnerabilidad del alumnado de Infantil y de aquellos con necesidades educativas especiales (NEAE).

Desde el Ayuntamiento, sostienen que la privatización del servicio es una medida para "solucionar" un problema que Sevilla lleva acarreando desde hace 10 años y que en "ningún caso" va a suponer la destrucción de empleo público.

Sobre esto, el manifiesto de las familias destaca que, según los propios datos técnicos del Ayuntamiento de Sevilla, "la externalización del servicio no solo no mejoraría la calidad, sino que supondría un mayor gasto para las arcas públicas y una pérdida de control sobre la gestión directa ante incidencias". En este sentido, las AMPA defienden que la solución real pasa por “invertir en lo público, reforzar las plantillas y garantizar condiciones laborales dignas” para los trabajadores municipales, a quienes han mostrado su apoyo explícito.

La movilización cuenta con un respaldo transversal que incluye desde asociaciones de barrios como Cerro Amate, Pino Montano o Sevilla Este, hasta la federación FAMPA Sevilla Nueva Escuela y AMPA de colegios como el Ángel Ganivet, el CEIP Hermanos Machado o el CEIP Jacarandá, que recientemente denunció picaduras de insectos en los menores por una falta de limpieza en el centro. Las 66 entidades firmantes exigen al consistorio una "rectificación inmediata" y una "apuesta firme" por un modelo de gestión pública que garantice entornos seguros y dignos para el proceso educativo.

El Ayuntamiento defiende la externalización

La externalización de los servicios de limpieza, que supone la apuesta por empresas externas en lugar de funcionarios, ha generado un choque contra buena parte de los sindicatos con presencia en el comité del Ayuntamiento y un clima de crispación entre los afectados. Como consecuencia, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, decidió remitir una carta a los sindicatos llamando a la calma y asegurando que este cambio organizativo modelo de limpieza de edificios municipales y colegios no iba a suponer en "ningún caso" la destrucción de empleo público.

La semana pasada, este tema protagonizó la sesión del Pleno cuando se aprobaron los presupuestos de 2026. Durante la sesión se presenciaron protestas sindicales y el propio Sanz ratificó su intención de seguir adelante y lanzó una advertencia a los sindicatos: "Este equipo de Gobierno va a intentar solucionar el problema, y desde luego no va a ceder al chantaje de nadie".

El ambiente de crispación provocó que el pasado viernes el delegado de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla, Ignacio Flores, y la delegada de Educación, Juventud, Edificios Municipales, Deporte y Promoción de la Salud, Blanca Gastalver, ambos del Partido Popular, sufrieran un "escrache" a la salida de la Casa Consistoria. Tras lo sucedido, ambos representantes presentarán una denuncia por coacciones, injurias y amenazas a los autores del "escrache", entre los que aseguran se encuentran miembros de sindicatos e incluso asesores del PSOE de Sevilla.

Noticias relacionadas

El pasado viernes, el edil respondió a la polémica durante una rueda de prensa en la que aseguró que hasta la fecha el Ayuntamiento había llevado a cabo cuatro procedimientos de estabilización. Entre ellos, Sanz aseguró que se había estabilizado a 786 empleados y empleadas públicas, de los que 237 son peones, es decir que han supuesto "un 30% de las estabilizaciones". Además, insistió en que entre finales de 2025 y 2026, el Ayuntamiento "ha incorporado ya 42 peones de limpieza y tiene en marcha o comprometida la incorporación de 166 más", lo que supone más de 200 plazas reforzando el servicio de limpieza y porterías. "No estamos haciendo nada extraordinario. Esto es lo que se hace en toda España. Lo hace Diputación, la Junta de Andalucía y municipios cercanos. También lo hizo el señor Muñoz y el PSOE con anterioridad en Parques y Jardines, por ejemplo", sostuvo el edil.