¿A qué horas y cuánto va a llover en Sevilla este miércoles según la Aemet?

La lluvia marcará el ritmo de este miércoles 4 de febrero en Sevilla, con un episodio que, según la predicción horaria de la Aemet, se presenta prácticamente continuo desde la medianoche y con los tramos más persistentes concentrados entre la madrugada y el mediodía. A la inestabilidad se suma el viento del suroeste, con rachas destacables a primeras horas, en una jornada que la propia Aemet acompaña de avisos amarillos por lluvia y viento en la Campiña sevillana.

Predicción de lluvia este miércoles en Sevilla / Aemet

En detalle, el arranque del día será el más húmedo: de 00:00 a 06:00 la previsión mantiene cielo cubierto con lluvia escasa, pero con acumulados por hora que van de 0,1 a 2 mm, con un primer pico a las 06:00 (2 mm). A partir de ahí, la mañana seguirá mojada: entre 07:00 y 10:00 continuarán las precipitaciones débiles (en torno a 0,3–1 mm/h) y el tramo más activo vuelve a aparecer a las 11:00 (2 mm), con cielo cubierto con lluvia. La lluvia no desaparece por la tarde: de 12:00 a 20:00 se esperan chubascos intermitentes (generalmente 0,1–1 mm/h), antes de una pausa relativa a las 21:00 (0 mm) y un nuevo repunte a las 22:00 (2 mm), cerrando el día con 1 mm a las 23:00.

Lluvia por horas:

00:00-100% (1 mm)

(1 mm) 01:00-100% (1 mm)

(1 mm) 02:00-100% (0,9 mm)

(0,9 mm) 03:00-100% (0,4 mm)

(0,4 mm) 04:00-100% (0,1 mm)

(0,1 mm) 05:00-100% (0,7 mm)

(0,7 mm) 06:00-100% (2 mm)

(2 mm) 07:00-100% (1 mm)

(1 mm) 08:00-100% (0,7 mm)

(0,7 mm) 09:00-100% (0,3 mm)

(0,3 mm) 10:00 -100% (0,5 mm)

(0,5 mm) 11:00-100% (2 mm)

(2 mm) 12:00-100% (0,8 mm)

(0,8 mm) 13:00-100% (0,5 mm)

(0,5 mm) 14:00-100% (1 mm)

(1 mm) 15:00-100% (1 mm)

(1 mm) 16:00-100% (2 mm)

(2 mm) 17:00-100% (0,3 mm)

(0,3 mm) 18:00-100% (0,1 mm)

(0,1 mm) 19:00-100% (0,2 mm)

(0,2 mm) 20:00-100% (0,1 mm)

(0,1 mm) 21:00-100% (0 mm)

(0 mm) 22:00-100% (2 mm)

(2 mm) 23:00-100% (1 mm)

En conjunto, la probabilidad de precipitación se mantiene en el 100% durante todo el miércoles, con posibilidad de tormenta en varios tramos del día.