¿A qué horas y cuánto va a llover en Sevilla este miércoles según la Aemet?

Sevilla capital permanece en aviso amarilla por lluvia y viento durante todo el día

Varias personas montan en patinete por el centro de Sevilla en una jornada lluviosa

Varias personas montan en patinete por el centro de Sevilla en una jornada lluviosa / David Arjona / EFE

Ana Ramos Caravaca

La lluvia marcará el ritmo de este miércoles 4 de febrero en Sevilla, con un episodio que, según la predicción horaria de la Aemet, se presenta prácticamente continuo desde la medianoche y con los tramos más persistentes concentrados entre la madrugada y el mediodía. A la inestabilidad se suma el viento del suroeste, con rachas destacables a primeras horas, en una jornada que la propia Aemet acompaña de avisos amarillos por lluvia y viento en la Campiña sevillana.

Predicción de lluvia este miércoles en Sevilla

En detalle, el arranque del día será el más húmedo: de 00:00 a 06:00 la previsión mantiene cielo cubierto con lluvia escasa, pero con acumulados por hora que van de 0,1 a 2 mm, con un primer pico a las 06:00 (2 mm). A partir de ahí, la mañana seguirá mojada: entre 07:00 y 10:00 continuarán las precipitaciones débiles (en torno a 0,3–1 mm/h) y el tramo más activo vuelve a aparecer a las 11:00 (2 mm), con cielo cubierto con lluvia. La lluvia no desaparece por la tarde: de 12:00 a 20:00 se esperan chubascos intermitentes (generalmente 0,1–1 mm/h), antes de una pausa relativa a las 21:00 (0 mm) y un nuevo repunte a las 22:00 (2 mm), cerrando el día con 1 mm a las 23:00.

Lluvia por horas:

  • 00:00-100% (1 mm)
  • 01:00-100% (1 mm)
  • 02:00-100% (0,9 mm)
  • 03:00-100% (0,4 mm)
  • 04:00-100% (0,1 mm)
  • 05:00-100% (0,7 mm)
  • 06:00-100% (2 mm)
  • 07:00-100% (1 mm)
  • 08:00-100% (0,7 mm)
  • 09:00-100% (0,3 mm)
  • 10:00 -100% (0,5 mm)
  • 11:00-100% (2 mm)
  • 12:00-100% (0,8 mm)
  • 13:00-100% (0,5 mm)
  • 14:00-100% (1 mm)
  • 15:00-100% (1 mm)
  • 16:00-100% (2 mm)
  • 17:00-100% (0,3 mm)
  • 18:00-100% (0,1 mm)
  • 19:00-100% (0,2 mm)
  • 20:00-100% (0,1 mm)
  • 21:00-100% (0 mm)
  • 22:00-100% (2 mm)
  • 23:00-100% (1 mm)

En conjunto, la probabilidad de precipitación se mantiene en el 100% durante todo el miércoles, con posibilidad de tormenta en varios tramos del día.

