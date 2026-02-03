El José María del Campo de Triana deja atrás un invierno de aulas a 15 grados: reparan el centro tras las quejas de los padres

Las temperaturas incómodas se cuelan en las aulas de Sevilla. No es algo que suceda exclusivamente en verano, donde en varios centros se superan los 35 grados en ola de calor. En invierno, aquellos que no tienen un buen sistema de climatización se convierten en una nevera y los alumnos pasan frío durante la jornada lectiva. Estos días de borrascas, primero Ingrid y Josep, después Kristin y ahora Leonardo, la humedad se filtra entre las paredes y los altos techos de las clases, especialmente en aquellos edificios antiguos e históricos como el CEIP José María del Campo, en Triana.

Los padres de los alumnos de este colegio de la calle Pagés del Corro, que fue obra del archiconocido arquitecto sevillano Aníbal González en 1907, han presentado hasta un centenar de quejas en el Ayuntamiento de Sevilla para reivindicar que la reforma integral del edificio que el Consistorio anunció el año pasado y que forma parte de los presupuestos de 2026 sea una realidad, así como para exigir que se arregle la caldera del edificio. Tras un mes de quejas, el Ayuntamiento de Sevilla acaba de arreglar la caldera del edificio para que tanto profesorado como alumnado puedan desarrollar la jornada lectiva con normalidad.

De acuerdo con Miguel Ruiz, vicepresidente del AMPA, entre julio y agosto del año pasado se instaló una caldera nueva en este centro bilingüe, pero no se comprobó su funcionamiento al estar en pleno verano. Al llegar el frío y poner en marcha la caldera el centro se dio cuenta de que había un fallo de seguridad por una incompatibilidad con la instalación eléctrica del colegio. Tras el aviso, los operarios del ayuntamiento intentaron arreglar la instalación eléctrica para volver a utilizarla, pero "solo funcionó unos días en enero y a día de hoy no funciona" en un centro que recibe todos los días alrededor de 400 alumnos.

Ante este escenario, los padres han medido la temperatura de las aulas durante el mes de enero: en algunos casos están por debajo de los 17 grados, el límite mínimo en un lugar de trabajo. "Nuestros hijos se congelan en clase, no se quitan ni el abrigo".

Una reforma integral por 155.000 euros

El 2025, el Ayuntamiento de Sevilla anunció a la dirección del CEIP José María del Campo que formaban parte de una reforma integral dentro del plan Mejora de paramentos del patio interior. Se trata de un proyecto de reforma integral con un importe de 155.122 euros que se pondrá en marcha, según fuentes del ayuntamiento, cuando entre vigor el presupuesto de 2026. La reforma de este centro entra dentro de una inversión global de 1,1 millones de euros para centros históricos de Sevilla, como también es el caso del CEIP Borbolla. Este viernes, el Consistorio hizo pública la licitación de la obra para la mejora integral de este edificio catalogado como BIC con una inversión de casi 400.000 euros. Tras años de abandono, el proyecto contempla la ejecución de obras de tratamiento anti-humedad y otras mejoras.

En cuanto al CEIP José María del Campo, los padres denuncian que la obra se limite a la fachada. "Hace un año, por culpa de uno de los muchos temporales que hubo en febrero, se desprendió una parte de la cornisa del centro. Desde entonces, hay una zona del patio que está vallada porque el ayuntamiento hizo un pequeño arreglo, pero quedó pendiente el arreglo principal para que fuera una zona segura y no tuviera riesgo de desprendimiento y esa es la obra que está pendiente", sostiene Ruiz, a lo que añade: "Nos han asegurado que la reforma integral del centro comenzará antes de que termine este curso escolar".

El escenario actual del centro es el siguiente: según Ruiz, la zona vallada afecta a una de las puertas de acceso al patio y a la zona del ascensor. "Hay gente con movilidad reducida que no ha podido utilizar el ascensor", insiste. Por ello, en estos momentos el AMPA está barajando organizar una nueva manifestación frente a las puertas del distrito de Triana después de que tuvieran que cancelar la última convocatoria el pasado 28 de enero por el paso de la borrasca Kristin.

Un toldo y un mejor mantenimiento

Otras de las principales reivindicaciones del AMPA es la instalación de un toldo que se aprobó en 2023 con la puesta en marcha del Plan mejora tu barrio, una iniciativa del antiguo gobierno municipal (PSOE) encabezado por Antonio Muñoz. En este caso, las instalaciones de toldo no son competencia del ayuntamiento, sino de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), que forma parte de la Consejería de Educación.

Sin embargo, más allá de quién tenga la responsabilidad de llevar a cabo la obra, el distrito de Triana informó al centro que de la instalación de un toldo no era posible debido a una "incompatibilidad técnica" al tratarse de un edificio protegido. "No se pueden realizar anclajes en las paredes, ni tampoco se pueden poner postes o parales en medio del patio, porque el patio está aprovechado para instalaciones deportivas", apuntan desde el AMPA.

Finalmente, los padres de estos casi 400 alumnos piden un mejor y mayor mantenimiento del centro en parámetros generales. Durante los primeros dos meses de curso escolar registraron hasta 28 incidencias tales como cambios de bombillas, griferías, persianas o columpios rotos en Infantil. "Tuvimos que esperar hasta octubre para que el ayuntamiento se hiciera cargo de estas incidencias y al final solucionó muchas de ellas, pero lo que queremos es una comunicación más fluida para que los desperfectos se solucionen con más agilidad", sostiene el AMPA.