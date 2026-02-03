El templo de la cerveza en El Viso del Alcor regresa a sus orígenes: así es El Lilito, 20 años de historia con el mejor tirador de la provincia

La legendaria cervecería Los Lilitos, o Casa El Lilito, del El Viso del Alcor, convertida en todo un fenómeno para los amantes de la cerveza en la provincia de Sevilla, reabre en el local donde comenzó su historia: la calle Santa Ana número 22, donde abrió sus puertas hace 20 años, en 2006.

La noticia ha causado tal expectación que el propio alcalde del Viso del Alcor, Gabriel Santos, ha anunciado el regreso en sus redes sociales con un mensaje que refleja la importancia de este establecimiento para la localidad: "Pronto se abrirán de nuevo las puertas del templo de la cerveza".

Un concepto que no cambia

Juan José Falcón y María Dolores Rodríguez, propietarios del establecimiento, mantienen la filosofía que ha convertido a Los Lilitos en una referencia obligatoria para los amantes de la cerveza bien tirada. Su fórmula es tan sencilla como efectiva: tanques de cerveza, avellanas, aceitunas y altramuces. "No hay más secreto", aseguran sus dueños.

Precisamente ese menú conciso y sin cambios es lo que ha consolidado su reputación. Los Lilitos es considerado "uno de los mejores sitios donde se tira la cerveza", según su clientela. Un reconocimiento que cobra especial peso en una provincia como Sevilla, donde la competencia es feroz y bares de referencia como El Tremendo o El Blanco Cerrillo marcan el estándar en el arte de servir la cerveza perfecta.

El regreso a Santa Ana supone un reencuentro con las raíces, una vuelta al origen que los seguidores del local celebran. El templo de la cerveza ha vuelto a abrir sus puertas en el lugar donde nació.