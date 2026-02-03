"El año agrícola está siendo un desastre": la lluvia sin fin arrasa cultivos de cítricos, cereales, olivar o leguminosas en Sevilla

"Desde el 1 de octubre no hemos parado: el año agrícola está siendo un desastre". Así de contundente se pronuncia la presidenta de Asaja-Sevilla, María Morales, ante el tren de borrascas que lleva semanas anegando las fincas, una tendencia que continuará, según la Aemet, durante los próximos días.

Al calor, recuerda, le siguieron las lluvias y, posteriormente, el frío, acompañado también de más agua, lo que ha dejado parcelas anegadas e intransitables, frutos en el suelo y cultivos que no se han podido sembrar.

Entre ellos, el cereal de invierno es uno de los más afectados. "Este tipo de cultivos son muy importantes para la rotación, a lo que además te obliga la PAC, pero muchos agricultores o han sembrado menos o directamente nada porque les ha resultado imposible", subraya. "Es imposible cumplir con eso por la lluvia y lo mismo ha sucedido con las leguminosas" añade.

Los cítricos -con una gran cantidad de fruto reventado-, la patata temprana que no se ha podido sembrar- o la zanahoria -que no se puede recoger porque está bajo el agua- son otros de los cultivos en la provincia que se han visto azotados de lleno por las continuas lluvias.

"Hay que tener en cuenta que, desde el 1 de octubre, han caído unos 450 litros por metro cuadrado, cuando en un año hidrológico, lo normal son 550 en doce meses", advierte.

Fincas anegadas por el desborde del río

Al agua caída hay que sumar las anegaciones de fincas por el desborde del Guadalquivir, que ha afectado a localidades de las provincias de Sevilla, Cádiz y Córdoba. "b así que está todo perdido, mientras que a leguminosas como los guisantes o las habas también se las ha llevado por delante, porque son más fuertes, pero hasta cierto punto", indica.

Ese desbordamiento además arrastra "toda la tierra buena" una vez que el río baja, esto es, los abonos y principales nutrientes, al tiempo que el agricultor necesita entrar en las fincas para nivelar, algo que ha sido imposible hasta hoy y previsiblemente durante los próximos días. "No se puede entrar con maquinaria pesada y eso no nos permite preparar la tierra para cultivos de primavera como el algodón", señala.

También para el olivar ha sido un desastre. Depende la zona, por los vientos, se ha podido caer entre 35 y un 40% para aceituna destinada a almazara de aceite. "No se ha podido recoger más del 50% o el 60% porque el fruto en muchos casos se ha podrido y, además, no se han podido extender los fardos necesarios para su recogida, ya que es imposible por el fango, explica. Esto va a afectar de manera directa a la producción de aceite virgen extra, añade.

Los invernaderos de Lebrija dedicados a la flor cortada también han sufrido los fuertes vientos y justo antes de una de sus campañas más importantes, la de San Valentín. "Ha habido muchas pérdidas", destaca Morales.

El otro lado de la balanza

En cualquier caso, la presidenta de Asaja-Sevilla asegura que el agua siempre es buena y que es un alivio no tener la preocupación por la sequía, como ha sucedido en años anteriores. En este sentido, y si dejara de llover en primavera, el agua vendrá bien para muchos cultivos, sobre todo los que dependen del regadío, como sucede con el arroz, los cereales de primavera, el algodón, el tomate de industria, el pimiento e incluso para leñosos como los cítricos, el oolivaro el almendro.

Eso no quita que el campo haya sufrido pérdidas en estos meses muy cuantiosas. "Ahora vendrán las averías de riego por las inundaciones y los daños en tendidos eléctricos, motores, así como el arreglo de caminos, por eso intentaremos pedir flexibilidad en normativas que no se pueden cumplir", subraya.

Por su parte, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha encargado informes de las distintas provincias para calcular los daños, aunque aún no se han podido concretar porque las fincas permanecen anegadas. En cualquier caso, según fuentes de la Junta, la administración andaluza prepara un plan de ayudas para respaldar a los agricultores tras el tren de borrascas.