Muere un hombre de 70 años al caer del tejado de una nave en Alcolea del Río

Un hombre de 70 años ha fallecido este lunes al caer del tejado de una nave industrial en el polígono Canama, en el municipio sevillano de Alcolea del Río, según han confirmado fuentes del servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El suceso tuvo lugar sobre las 18:20 horas, cuando el propietario de la nave, situada en el número 3 de la calle G, se precipitó desde el techo del edificio y sufrió heridas de extrema gravedad.

Trasladado en helicóptero

Al lugar acudieron efectivos del 061, la Guardia Civil y la Policía Local. El hombre fue evacuado en un helicóptero sanitario al hospital de Traumatología del Virgen del Rocío, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Segundo caso en menos de una semana

Este accidente se produce apenas cinco días después de otro suceso similar en la provincia: un trabajador de 55 años falleció el 29 de enero al caer desde una cubierta mientras realizaba labores de mantenimiento en una empresa de Mairena del Aljarafe.

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente en Alcolea del Río.