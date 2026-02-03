Sucesos
Muere un hombre de 70 años al caer del tejado de una nave en Alcolea del Río
El suceso, ocurrido en el polígono Canama, se produjo cuando el propietario de la nave se cayó del tejado y fue trasladado en helicóptero al hospital Virgen del Rocío, donde falleció.
Un hombre de 70 años ha fallecido este lunes al caer del tejado de una nave industrial en el polígono Canama, en el municipio sevillano de Alcolea del Río, según han confirmado fuentes del servicio de Emergencias 112 Andalucía.
El suceso tuvo lugar sobre las 18:20 horas, cuando el propietario de la nave, situada en el número 3 de la calle G, se precipitó desde el techo del edificio y sufrió heridas de extrema gravedad.
Trasladado en helicóptero
Al lugar acudieron efectivos del 061, la Guardia Civil y la Policía Local. El hombre fue evacuado en un helicóptero sanitario al hospital de Traumatología del Virgen del Rocío, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.
Segundo caso en menos de una semana
Este accidente se produce apenas cinco días después de otro suceso similar en la provincia: un trabajador de 55 años falleció el 29 de enero al caer desde una cubierta mientras realizaba labores de mantenimiento en una empresa de Mairena del Aljarafe.
Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente en Alcolea del Río.
- Gratis y desde este domingo: salen las entradas de las visitas guiadas sobre la boda de Carlos V en el Real Alcázar
- La borrasca 'Leonardo' deja cinco heridos y 150 incidencias en la provincia de Sevilla
- Aluvión de multas en Sevilla por invadir el carril bus: las nuevas cámaras de vigilancia cazan a más de 22.000 conductores al mes
- Aviso amarillo por viento y lluvia este lunes en Sevilla, en directo | Cierran parques e instalaciones al aire libre
- Sevilla Este recibe 12 millones de fondos europeos para su gran transformación: el proyecto se reajustará a la ayuda
- El Aeropuerto de Sevilla estrena nueva ruta a una de las playas más famosas de Francia
- La futura línea 3 del metro de Sevilla va cogiendo forma: del vestíbulo de Los Mares al túnel de Pino Montano
- Arrancan nuevos cortes totales y parciales en la SE-20: estos serán los tramos afectados durante las obras