Muere un hombre y su madre resulta herida en el incendio de su vivienda en Herrera

El fuego se originó en la planta baja de una casa de la calle Puente Genil, y los bomberos y sanitarios acudieron al lugar tras recibir varias llamadas de alerta

Imagen de archivo de Bomberos de la Diputación de Sevilla.

Imagen de archivo de Bomberos de la Diputación de Sevilla. / AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO / Europa Press

El Correo

El Correo

Sevilla

Un hombre ha fallecido y su madre ha resultado herida en el incendio de una vivienda unifamiliar en la localidad sevillana de Herrera, ocurrido a primera hora de este martes, según ha informado el 112 Andalucía.

El fuego se ha originado poco antes de las 06:00 horas en una casa situada en la calle Puente Genil, en la planta baja del inmueble. El servicio de emergencias recibió varias llamadas alertando del incendio y de deflagraciones en el interior del edificio.

Actuación de emergencias

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de la Diputación, sanitarios y agentes de la Policía Local, que asistieron a las dos personas afectadas. El hombre no pudo ser salvado, mientras que su madre fue atendida por los servicios médicos.

Se investigan las causas del fuego

Por el momento, se desconocen las causas del incendio. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido, incluyendo el análisis de las deflagraciones registradas, según los testigos que alertaron al 112.

