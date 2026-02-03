Primeras claves del curso 2026-2027 en Sevilla: ratios de 22 alumnos, 100 aulas menos y mismo mapa de escolarización

Las primeras pistas sobre cómo será el curso escolar 2026/2027 en Sevilla ya están sobre la mesa. La Junta de Andalucía ha publicado este lunes en el Boletín Oficial una medida que hasta ahora era solo un proyecto: las aulas de Infantil de 3 años tendrán un máximo de 22 alumnos siempre que exista espacio suficiente, es decir, tres menos que en la actualidad. Esta rebaja de ratios llega en un contexto marcado por el descenso de la natalidad, cuya consecuencia más inmediata ha sido la pérdida de 106 unidades en colegios e institutos de la provincia de Sevilla durante el presente curso. Pese a ello, la Consejería de Educación sostiene que el mapa de escolarización del próximo año, aún no oficial, no introducirá cambios respecto al vigente.

La Consejería de Educación ha vuelto a hacer públicos los datos que redefinen el mapa de aulas en la provincia. Un año más, la bajada de la natalidad ha vuelto a poner sobre la mesa una realidad que se impone año tras año: la disminución de los alumnos y, como consecuencia, la pérdida de clases. En los últimos años, la menor tasa de nacimientos se ha convertido en la premisa habitual para enpequeñecer los colegios públicos. Por primera vez después de 50 años, el CEIP San Ignacio de Loyola no ha abierto sus puertas y ha fusionado su alumnado con el de su colegio vecinos, el CEIP San Juan de Ribera.

La pérdida de aulas y el posible cierre de colegios ha llevado a los sindicatos a reclamar en multitud de ocasiones la disminución de las aulas para conseguir fomentar la repartición de alumnos en más clases y así aliviar la cantidad de estudiantes por aula y la sobrecarga laboral de los profesores. Sin emnbargo, ante un escenario donde se pierden muchas más aulas que las que se crean, los centros hacen malabares para conseguir inscripciones y mantener a flote su estructura.

Este curso 2025/2026, Dos Hermanas ha sido el municipio que más ha sufrido el descenso de inscripciones en los colegios, con la desaparición de 10 aulas, siete de ellas en Primaria.

De las 106 aulas que se han cerrado este año en Sevilla, 32 pertenecen a Infantil, 57 a Primaria, tres a Secundaria y 14 a Educación Especial (incluye Audición y Lenguaje y Apoyo). El hecho de que Primaria sea el ciclo con una mayor pérdida de aulas convierte la bajada de la natalidad en un problema asentado en la provincia que también se ve reflejado en la provincia y en el país.

Los colegios sevillanos con una mayor pérdida de aula son el CEIP Ntra. Sra. de Belén (Gines) y el CEIP Ágora (Palomares del Río), ambos han cerrado dos unidades de Educación Primaria. En Secundaria, el más perjudicado es el CEIP Virgen del Monte (Cazalla de la Sierra), con dos aulas menos.

Dos Hermanas pierde 7 aulas en Primaria

Dos Hermanas encabeza el ranking de municipios con mayor pérdida de aulas en sus colegios e institutos con un total de 10 aulas menos. En su caso, pierde una de Infantil, siete de Primaria, una de ESO y otra de Educación Especial. Esta disminución de aulas afecta a centros como el CEIP San Sebastián, CEIP Ibarburu y el CEIP La Motilla, entre otros. Le sigue Alcalá de Guadaíra con 7 aulas perdidas (1 de Infantil y 6 de Primaria).

Casi 45.000 vacantes en los colegios

La Consejería de Educación ha vuelto a hacer un recuento del total de plazas vacantes en las aulas de Andalucía. En total, se han perdido 221.500 plazas en la comunidad andaluza y la provincia de Sevilla encabeza la lista de las ocho provincias con un 43.279 plazas menos. En Infantil se han quedado libres 10.514 plazas, en Primaria 18.588, en ESO 9.209 y en Bachillerato 4.968 plazas.

La perdida de aulas y el número de plazas vacantes es una tendencia al alza en los últimos años. De hecho, desde el año 2018 se han perdido más de 120.000 escolares entre todas las etapas educativas. Sin embargo, aunque el descenso de las plazas se note en etapas como Secundaria o Bachillerato, el grueso de la ausencia de alumnos sigue notándose en las solicitudes al inicio del colegio, en las clases de 3 años, donde hay 21.000 alumnos menos que hace diez años.