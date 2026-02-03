Los puntos críticos de Andalucía ante la crecida de niveles y caudales: el Guadalquivir está aliviando agua en 33 embalses

"Se esperan crecidas históricas de los ríos", ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una rueda de prensa a la conclusión del comité de emergencias tras las previsiones de fuertes lluvias para este miércoles. En la reunión de expertos, según ha comentado Moreno, la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Gloria Martín Valcárcel, ha avisado de que el Guadalquivir tiene el mayor número de puntos críticos. Únicamente en esta demarcación, hay 33 pantanos desembalsando agua, lo que supone el 66% del total de desembalses que se están produciendo en la comunidad andaluza, cuya cifra asciende a un total de 50.

El nuevo episodio llega con suelos ya saturados y una situación hidrológica muy condicionada por las lluvias acumuladas a causa del tren de borrascas. De hecho, Moreno ha explicado que el riesgo de inundaciones es muy alto en distintos puntos de Andalucía y pide "extremar la prudencia y el sentido común".

Respecto a los caudales de los embalses, se encuentra en aviso rojo y en situación de desbordamiento el de Torre del Águila (33 metros cúbicos por segundo), mientras El Pintado se halla en aviso naranja y situación de vigilancia con hasta 203 metros cúbicos por segundo. Por otra parte, están en aviso amarillo: Gergal (128 m3/s), Melonares (101 m3/s), Aracena, (100,6 m3/s), Minilla (95 m3/s), Huesna (66 m3/s) y Zufre (58 m3/s).

En cuanto al nivel de los cauces, el seguimiento en tiempo real de la CHG mantiene avisos en las estaciones que afectan a los municipios de Zufre, Villanueva del Río y Minas, El Guijo, Cantillana, Alcalá del Río, Lora del Río y Arahal, y realiza además especial énfasis en Aznalcázar, donde se recomienda activar medidas de protección de la población y los bienes expuestos, ante la crecida del río Guadalquivir por las fuertes lluvias recogidas en las últimas semanas a causa del tren de borrascas que ha afectado a la comunidad andaluza.

Situación de "vigilancia" en Aznalcázar

La CHG mantiene la localidad de Aznalcázar en situación de "vigilancia" y con igual repercusión sobre los espacios ribereños aguas abajo, incluidos sectores vinculados a Doñana y al Brazo del Este, por un total de 2,44 metros sobre el nivel de agua. Recomiendan, por tanto, activar las medidas de protección de la población y los bienes expuestos ante niveles o caudales de crecida inusuales, con peligro real para todas las actividades que se realicen en las márgenes del cauce.

Entre las labores afectadas se encontrarían las de paseo, uso recreativo de riberas y uso del carril bici en las vías aledañas al río; así como uso de terrazas, instalaciones deportivas o de ocio situadas junto al río; las edificaciones, naves, aparcamientos y otras construcciones próximas al cauce; así como las actividades agrícolas o ganaderas en fincas ribereñas.

Aviso amarillo en las estaciones de siete municipios

La Confederación Hidrográfica de Guadalquivir mantiene igualmente este martes en aviso amarillo a las estaciones que repercuten en las localidades de Zufre, Villanueva del Río y Minas, El Guijo, Cantillana, Alcalá del Río, Lora del Río y Arahal por niveles o caudales superiores a los habituales. Son zonas que se encuentran en "seguimiento", con recomendación de intensificar la vigilancia. Entre los niveles más altos, se encuentran la estación de Lora del Río y Rivera Huelva ( Zufre y los tramos hacia Guillena y la zona norte de la provincia de Sevilla), con 3,65 y 3,23 metros sobre el nivel del agua, respectivamente.

De hecho, existe peligro real para todas las actividades humanas que se realicen dentro del cauce: baño, natación, juegos acuáticos, pesca, trabajos u obras en el cauce y navegación recreativa y profesional. Además, existe peligro potencial para las que se realicen en las márgenes del cauce.