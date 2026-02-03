Refuerzo de bomberos y aviso a los ayuntamientos: así actúa la Diputación de Sevilla ante el paso de la borrasca Leonardo

La Diputación de Sevilla ha activado un refuerzo preventivo de sus servicios ante los nuevos avisos amarillos de la Aemet por lluvias y viento en la provincia, a los que se suma el riesgo de crecidas en el entorno de cauces tras la sucesión de borrascas registrada en los últimos días. El presidente de la institución provincial, Javier Fernández, ha presidido una reunión extraordinaria de coordinación en la sede provincial para analizar la situación meteorológica y los posibles escenarios de riesgo.

En el encuentro han participado responsables de las áreas de Cohesión Territorial y de Servicios Públicos Supramunicipales, así como mandos técnicos y operativos del Consorcio Provincial de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, con el objetivo de revisar los recursos disponibles y garantizar una respuesta rápida ante posibles incidencias, en una jornada en la que desde la Junta de Andalucía se ha decretado, al menos de cara al miércoles, la suspensión de la jornada escolar de caracter presencial.

Tras el análisis de la previsión meteorológica, los responsables del Consorcio han informado de que se ha procedido a reforzar con más personal los 13 parques de bomberos gestionados directamente por la Diputación. El sistema provincial se completa con otros 14 parques de titularidad municipal, que también operan de forma coordinada bajo el mismo dispositivo. Además, la sala del Centro de Coordinación Operativa de los Bomberos de la Provincia (CECOP) contará de manera permanente con un mínimo de tres operadores para asegurar la atención y coordinación de emergencias.

De forma paralela, la Diputación ha acordado trasladar a los ayuntamientos de la provincia, especialmente a los situados en la cuenca del Alto y Bajo Guadalquivir y en la Sierra Sur, la recomendación de activar sus planes municipales de emergencia. El objetivo es disponer del mayor número posible de efectivos municipales operativos si fuera necesario y reforzar los mensajes preventivos dirigidos a la población. De hecho, por parte de la Junta se ha recordado que habrá multas para todas aquellas personas que no siguen las indicaciones de obligado cumplimiento en este tipo de situaciones.

Desde la institución provincial se insiste en la importancia de evitar riesgos innecesarios, limitar los desplazamientos que no sean urgentes y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de las autoridades competentes. En este sentido, los profesionales del Consorcio de Bomberos recuerdan la necesidad de extremar la precaución tanto en viviendas como en espacios exteriores, revisando desagües y asegurando objetos que puedan desplazarse por el viento, así como evitando atravesar zonas anegadas, ya sea a pie o en vehículo.

La red provincial de carreteras se encuentra también bajo seguimiento permanente. Está organizada en cuatro zonas, cada una supervisada por un ingeniero técnico y capataces sobre el terreno, en coordinación con el jefe de Carreteras de la Diputación y en contacto continuo con la Dirección General de Tráfico. Las empresas encargadas de la conservación de las vías deben intervenir igualmente ante cualquier contingencia, adoptando las primeras medidas de seguridad necesarias. A través de la web de la Diputación se puede acceder, además, al visor de la DGT sobre posibles cortes de carreteras.

La jornada del lunes 2 de febrero fue más intensa, con 246 intervenciones entre las seis de la mañana y la medianoche, principalmente por derrumbes, caídas, apeos y retirada de objetos de la vía pública, principalmente, en el Aljarafe, Los Alcores y en zonas de Los Palacios y Utrera

En cuanto al balance de incidencias, durante este martes no se han registrado actuaciones destacables relacionadas con la situación meteorológica, aunque los bomberos sí han atendido algunos avisos por saneamientos y retirada de elementos inestables. La jornada del lunes 2 de febrero fue más intensa, con 246 intervenciones entre las seis de la mañana y la medianoche, principalmente por derrumbes, caídas, apeos y retirada de objetos de la vía pública. La mayoría de estas actuaciones se concentraron en el Aljarafe, Los Alcores y en zonas de Los Palacios y Utrera.

Al término de la reunión, Javier Fernández agradeció el esfuerzo de todos los profesionales implicados en el dispositivo y subrayó la importancia de la colaboración entre administraciones y servicios de emergencia, además de pedir a la ciudadanía que se informe únicamente a través de fuentes oficiales y atienda las recomendaciones preventivas.