Sevilla eleva su plan de emergencias y moviliza a todos los servicios municipales

El Ayuntamiento de Sevilla ha escalado el Plan Territorial de Emergencias de la ciudad a la Fase de Emergencia Local Nivel 1. Con esta activación, todos los servicios de emergencias y los distintos operativos municipales permanecen movilizados para atender cualquier incidencia que pueda producirse.

El Consistorio ha pedido a la ciudadanía que extreme la precaución, siga las indicaciones de los agentes y se mantenga informada a través de los canales oficiales. La colaboración ciudadana es clave para garantizar la seguridad durante esta situación.

A través su perfil de Emergencias en redes sociales, el Consistorio ha pedido a la población que siga las indicaciones de los agentes y la información ofrecida por las fuentes oficiales.

Según los posibles daños en personas, bienes o medio ambiente, el nivel 1 implica "daños poco significativos".

El Ayuntamiento sevillano ya había decretado para este martes mantener cerrados los parques públicos, instalaciones deportivas y cementerio ante el aviso especial por fenómenos meteorológicos adversos.

Suspensión de clases

La Junta de Andalucía ha suspendido las clases este miércoles en los centros educativos de toda la comunidad, excepto en la provincia de Almería, debido a las intensas precipitaciones previstas. Así lo ha anunciado este martes el presidente andaluz, Juanma Moreno, quien ha advertido de que Andalucía afrontará “un fenómeno excepcional y muy poco frecuente”.

Según ha explicado, las lluvias serán “intensas y constantes” y podrían provocar “riesgo de inundaciones” en distintos puntos del territorio. Ante este escenario, y debido a la previsión de precipitaciones persistentes desde la noche del martes, la Junta ha reforzado la coordinación institucional y los dispositivos de emergencia ante un elevado riesgo hidrológico en gran parte de la comunidad.