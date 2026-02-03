Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sevilla mantiene cerrados parques, instalaciones deportivas y el cementerio este martes

Una vez que concluya el episodio de fenómenos adversos y se revise el estado de las zonas, el Ayuntamiento de Sevilla prevé la reapertura de los espacios públicos

Cierre del parque Infanta Elena en Sevilla.

Cierre del parque Infanta Elena en Sevilla. / Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

El Correo

EP

Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla mantendrá cerrados este martes 3 de febrero los parques públicos, las instalaciones deportivas y el cementerio de la ciudad ante el aviso especial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por fenómenos meteorológicos adversos.

La decisión se adopta tras evaluar la evolución del episodio y responde a criterios de prevención y anticipación al riesgo, con el objetivo de minimizar posibles incidencias y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Cierre como medida preventiva

Desde el Consistorio se subraya que la prórroga del cierre es una medida estrictamente preventiva, activada mientras se mantenga el escenario meteorológico adverso. Los servicios municipales continúan en situación de seguimiento y vigilancia.

Vuelta a la normalidad

El Ayuntamiento prevé reabrir los espacios afectados una vez concluya el episodio y tras la inspección técnica correspondiente, que permitirá comprobar el estado de parques, instalaciones y zonas arboladas antes de su uso público.

