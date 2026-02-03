Sevilla mantiene cerrados parques, instalaciones deportivas y el cementerio este martes
Una vez que concluya el episodio de fenómenos adversos y se revise el estado de las zonas, el Ayuntamiento de Sevilla prevé la reapertura de los espacios públicos
EP
El Ayuntamiento de Sevilla mantendrá cerrados este martes 3 de febrero los parques públicos, las instalaciones deportivas y el cementerio de la ciudad ante el aviso especial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por fenómenos meteorológicos adversos.
La decisión se adopta tras evaluar la evolución del episodio y responde a criterios de prevención y anticipación al riesgo, con el objetivo de minimizar posibles incidencias y garantizar la seguridad de la ciudadanía.
Cierre como medida preventiva
Desde el Consistorio se subraya que la prórroga del cierre es una medida estrictamente preventiva, activada mientras se mantenga el escenario meteorológico adverso. Los servicios municipales continúan en situación de seguimiento y vigilancia.
Vuelta a la normalidad
El Ayuntamiento prevé reabrir los espacios afectados una vez concluya el episodio y tras la inspección técnica correspondiente, que permitirá comprobar el estado de parques, instalaciones y zonas arboladas antes de su uso público.
