El SUP muestra su apoyo a la Caballería de la Policía tras la investigación por la muerte de 'Pomo' en Sevilla

El Juzgado ha admitido a trámite una denuncia presentada por otro sindicato policial por un supuesto delito de maltrato agravado después de que sacrificaran a uno de los caballos insignia de la Policía Nacional

El Juzgado ha admitido a trámite una denuncia por maltrato animal en el caso de la muerte de 'Pomo'.

El Juzgado ha admitido a trámite una denuncia por maltrato animal en el caso de la muerte de 'Pomo'. / MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

El Correo

El Correo

A Pomo, uno de los caballos insignia de la Policía Nacional en Sevilla, lo sacrificaron tras sufrir un grave accidente en 2024. Tras su muerte, el sindicato Jupol presentó denuncia por un supuesto delito de maltrato animal agravado, que ha admitido a trámite hace unos días el Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla. Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), sin embargo, defienden la actuación de la Unidad de Caballería: "Quienes conocen su actividad diaria son plenamente conscientes del rigor, la seriedad y el cuidado con el que actúan sus integrantes".

"Manifestamos nuestra confianza en el trabajo realizado por todos los profesionales intervinientes y reiteramos nuestro máximo respeto a las actuaciones judiciales actualmente en curso, colaborando con total transparencia para el esclarecimiento objetivo de los hechos", recoge en un comunicado la federación del SUP en Andalucía. "Asimismo, expresamos nuestro apoyo institucional y humano a los compañeros afectados, defendiendo su honorabilidad y la dignidad del servicio que desempeñan".

"El desempeño de esta unidad requiere una elevada cualificación técnica, dedicación permanente y una atención constante, desarrollándose bajo criterios estrictamente profesionales, sanitarios y organizativos", señalan desde este sindicato policial. "Quienes conocen su actividad diaria son plenamente conscientes del rigor, la seriedad y el cuidado con el que actúan sus integrantes".

"Desde el SUP queremos transmitir nuestro apoyo a los profesionales que integran la Unidad de Caballería y los servicios veterinarios, cuya labor se ha caracterizado de forma continuada por la profesionalidad, la responsabilidad y el compromiso con el bienestar de los animales y con el servicio público que prestan a la ciudadanía", concluye el comunicado emitido por esta organización sindical.

Un accidente grave

Según expone Jupol, el sindicato que presentó la denuncia, tras el accidente Pomo quedó bajo la custodia directa de la Dirección General de la Policía, que tenía la responsabilidad legal de velar por su salud y bienestar. Sin embargo, esta organización sostiene que el caballo no recibió atención veterinaria especializada inmediata, a pesar de la gravedad de sus lesiones.

La denuncia detalla que la primera radiografía se realizó cinco días después del accidente y que, desde los primeros momentos, se planteó el sacrificio del animal como única alternativa, sin impulsar de forma efectiva otras opciones terapéuticas. Durante cerca de 23 días, Pomo permaneció en su box apoyándose sobre tres extremidades, una situación que, según Jupol, "aumentó de forma crítica el riesgo de lesiones secundarias".

Noticias relacionadas y más

El caballo fue intervenido quirúrgicamente con éxito inicial. No obstante, el prolongado periodo previo sin una atención adecuada provocó una sobrecarga extrema en la extremidad sana, lo que derivó en una infosura grave que acabó siendo irreversible. Finalmente, el 16 de octubre de 2024, Pomo fue sacrificado.

