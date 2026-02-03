Torre Sevilla celebra San Valentín con el sorteo de una experiencia romántica

Torre Sevilla lanza una acción especial con motivo del Día de San Valentín, ofreciendo a sus visitantes la oportunidad de ganar una experiencia romántica para dos personas en el Hotel Eurostars Torre Sevilla 5 estrellas.

El premio incluye una noche de alojamiento y un cóctel en la Terraza Mirador Atalaya.

La experiencia está diseñada para que la pareja ganadora disfrute de una celebración íntima y memorable, combinando el confort de un hotel de cinco estrellas con la singularidad de uno de los miradores más destacados del skyline sevillano, ubicado en la planta 37 del rascacielos.

¿Cómo participar? Seguir la cuenta oficial @cctorresevilla en Instagram

Dar “Me Gusta” a la publicación del sorteo

Mencionar a otro usuario en los comentarios El sorteo permanecerá activo hasta el 15 de febrero, y el ganador se comunicará a partir del lunes 16.

Un enclave icónico para una celebración especial

La combinación del hotel de cinco estrellas y la Terraza Mirador Atalaya convierte esta experiencia en una oportunidad singular para disfrutar de Sevilla desde las alturas.

El complejo Torre Sevilla se ha consolidado como uno de los espacios más fotografiados y visitados de la ciudad, reforzando su papel como referente turístico y cultural. Así, esta acción ofrece a los visitantes una forma diferente de celebrar el amor, invitándoles a disfrutar de una experiencia única en uno de los enclaves más especiales de la ciudad.

Torre Sevilla es el complejo de uso mixto más moderno y representativo de la ciudad. Integrado por la torre más alta de Andalucía, un hotel cinco estrellas, un centro comercial al aire libre, espacios culturales y zonas ajardinadas, se ha consolidado como un polo de actividad económica, turística y social. Su diseño contemporáneo y su ubicación estratégica junto al río Guadalquivir lo convierten en un enclave singular dentro del skyline sevillano.

Más sobre Torre Sevilla

Con más de 240.000 metros cuadrados de superficie, Torre Sevilla es un complejo de usos mixtos que reúne actividad empresarial, cultural, comercial, turística y de ocio en la Isla de la Cartuja, a un paso de Triana y del Casco Antiguo. El rascacielos —icono del skyline contemporáneo de Sevilla— alberga oficinas entre las plantas 1 y 18, el Hotel Eurostars Torre Sevilla 5 estrellas entre las plantas 19 y 36, y en la planta 37 la terraza‑mirador Atalaya, uno de los puntos panorámicos más destacados de Andalucía.