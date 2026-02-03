¿Vives en una zona inundable? Triana, Los Remedios y los barrios de Sevilla bajo el aviso de la borrasca Leonardo

La llegada de la borrasca Leonardo ha puesto en jaque a toda Andalucía, elevando la fase de emergencia a nivel 2 y obligando a la suspensión de clases en casi toda la comunidad. En Sevilla, la preocupación no solo está en los cielos, sino en los mapas. Con el suelo ya saturado tras las lluvias de los últimos días, la pregunta es inevitable: ¿qué zonas de la ciudad quedarían anegadas si el Guadalquivir se desbordara?

Aunque Sevilla cuenta con una orografía que permite anticipar las crecidas, existen barrios y puntos que, por su situación geográfica, están en el punto de mira de los técnicos de emergencias.

La Ribera del Guadalquivir, la zona más expuesta

Las zonas inundables (ZI) de origen fluvial se clasifican según su periodo de retorno, o lo que es lo mismo, la probabilidad de que un episodio se repita. La lámina de 10 años (probabilidad alta) es la más peligrosa, y afecta de forma directa a toda la ribera del Guadalquivir, desde Peñaflor hasta Coria del Río.

Según la cartografía del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), localidades de la campiña sevillana como Lora del Río, Alcolea del Río, Tocina, Cantillana, Villaverde del Río, Alcalá del Río o La Algaba son las más susceptibles ante un desbordamiento.

Inundaciones en el área metropolitana

El riesgo de probabilidad media u ocasional, ajustada al retorno de los 100 años, sitúa en el mapa de peligro a algunos enclaves muy concretos de la capital y la provincia, como Tablada, la Cartuja o Vega de Triana.

En la lámina de 500 años (probabilidad baja o excepcional) aparecen algunos de los barrios más populares de la ciudad, como Triana, Los Remedios o el Porvenir. Este escenario es similar al que vivió Valencia durante la Dana de 2024.

Ante este escenario, los expertos subrayan que la prevención es la mejor herramienta. Como recuerda el experto Víctor Manuel González: "Si ha ocurrido antes, puede volver a ocurrir".