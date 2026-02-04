Un coche vuelca en la Glorieta de los Marineros en plena borrasca Leonardo
La Policía Local ha intervenido en dos siniestros viales registrados en Sevilla, uno sin heridos y otro con al menos una persona lesionada, que han afectado a la movilidad en la ciudad.
La borrasca Leonardo en Andalucía, en directo | Alerta por viento extremo y fuertes precipitaciones: 3.000 desalojados y carreteras y trenes cortados
La mañana de este miércoles 4 de febrero ha comenzado con importantes problemas de tráfico en Sevilla a causa de dos accidentes registrados en distintos puntos de la ciudad, coincidiendo con los efectos de la borrasca Leonardo.
El primero de los siniestros se ha producido en torno a las siete de la mañana en la confluencia de la Avenida de La Paz con la Carretera de Su Eminencia. En este caso, no se han registrado heridos, aunque la Policía Local ha tenido que intervenir y establecer desvíos provisionales que han afectado a la circulación durante varios minutos.
Poco después, a las 07.45 horas, se ha registrado un segundo accidente en la Glorieta de los Marineros, con cuatro vehículos implicados, uno de ellos volcado, y al menos una persona herida. Este siniestro está provocando limitaciones al tráfico en la zona mientras trabajan los servicios de emergencia.
Ambos accidentes han generado retenciones y complicaciones en la movilidad en el arranque de la jornada laboral, en un contexto marcado por las adversas condiciones meteorológicas derivadas del temporal.
