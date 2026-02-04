Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta Aemet AndalucíaSuspenden clases AndalucíaZonas inundables SevillaAviso rojo en CádizHeridos borrasca LeonardoColiseo AndalucíaRatio escolarización AndalucíaEmbalses Andalucía
instagramlinkedin

En Directo

El tiempo

La borrasca Leonardo en Sevilla y Andalucía, en directo | La Aemet decreta la alerta naranja en Almería, Granada y Jaén; y la roja en puntos de Cádiz y Málaga

La previsión anuncia precipitaciones persistentes, rachas muy fuertes de viento y cambios de temperatura al menos hasta el miércoles

Vídeo | La UME levanta un muro de contención en la mina Los Frailes durante la madrugada

Vídeo | La UME levanta un muro de contención en la mina Los Frailes durante la madrugada

El Correo

Claudio Guarino

Victoria Flores

Rocío Soler Coll

Ana Ramos Caravaca

Ramón Morales

Javier Alonso

Sevilla

Andalucía vive otra jornada de fuertes precipitaciones y vientos extremos por el paso de la borrasca Leonardo. Hay avisos rojos en Cádiz y Málaga y el resto de provincias están en nivel naranja o amarillo. Están activados todos los planes de emergencia y se han suspendido las clases y actividades de carácter público.

Las lluvias que se han registrado durante las últimas semanas, sumadas a las intensas precipitaciones de este miércoles, han elevado el riesgo de desbordes e inundaciones dado el elevado nivel de agua en ríos y arroyos. La jornada arranca con más de 3.000 personas desalojadas en Andalucía.

Noticias relacionadas

En Sevilla hay alerta amarilla y gran preocupación por posibles desbordamientos en el cauce del Guadalquivir y en otros ríos y arroyos.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. Gratis y desde este domingo: salen las entradas de las visitas guiadas sobre la boda de Carlos V en el Real Alcázar
  2. La borrasca Leonardo, en directo | Alerta roja de la Aemet en varios puntos de Andalucía y avisos por lluvias intensas en toda la comunidad
  3. Gracia Rodríguez, historiadora sevillana: 'En Sevilla tuvimos nuestro propio coliseo muy cerca de la Puerta de Jerez
  4. La borrasca 'Leonardo' deja cinco heridos y 150 incidencias en la provincia de Sevilla
  5. Aluvión de multas en Sevilla por invadir el carril bus: las nuevas cámaras de vigilancia cazan a más de 22.000 conductores al mes
  6. La futura línea 3 del metro de Sevilla va cogiendo forma: del vestíbulo de Los Mares al túnel de Pino Montano
  7. El Aeropuerto de Sevilla estrena nueva ruta a una de las playas más famosas de Francia
  8. Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucía frenan el plan de ampliación del Círculo de Labradores en Los Remedios

La borrasca Leonardo deja en Sevilla hasta 25 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas y los embalses al límite de su capacidad

La borrasca Leonardo deja en Sevilla hasta 25 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas y los embalses al límite de su capacidad

La UME se activa en Aznalcóllar para evitar vertidos en la mina de Los Frailes por la borrasca Leonardo

La UME se activa en Aznalcóllar para evitar vertidos en la mina de Los Frailes por la borrasca Leonardo

La borrasca Leonardo en Andalucía, en directo | Caídas de árboles, derrumbes e inundaciones en Sevilla: se desborda el arroyo Miraflores

La borrasca Leonardo en Andalucía, en directo | Caídas de árboles, derrumbes e inundaciones en Sevilla: se desborda el arroyo Miraflores

Detenido en Coria del Río por acosar y amenazar durante meses a una mujer con perfiles falsos

Detenido en Coria del Río por acosar y amenazar durante meses a una mujer con perfiles falsos

La SE-20 y otras nueve carreteras de la provincia de Sevilla cortadas por la borrasca Leonardo

La SE-20 y otras nueve carreteras de la provincia de Sevilla cortadas por la borrasca Leonardo

Los ríos de Sevilla, en alerta en plena borrasca Leonardo: nivel rojo en el Guadaíra por Arahal y amarillo en Guadalquivir y Tamarguillo

Los ríos de Sevilla, en alerta en plena borrasca Leonardo: nivel rojo en el Guadaíra por Arahal y amarillo en Guadalquivir y Tamarguillo

Detenido por tres robos con fuerza en viviendas del Aljarafe sevillano

Detenido por tres robos con fuerza en viviendas del Aljarafe sevillano

Un coche vuelca en la Glorieta de los Marineros en plena borrasca Leonardo

Un coche vuelca en la Glorieta de los Marineros en plena borrasca Leonardo
Tracking Pixel Contents