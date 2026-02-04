En Directo
La borrasca Leonardo en Sevilla y Andalucía, en directo | La Aemet decreta la alerta naranja en Almería, Granada y Jaén; y la roja en puntos de Cádiz y Málaga
La previsión anuncia precipitaciones persistentes, rachas muy fuertes de viento y cambios de temperatura al menos hasta el miércoles
Andalucía vive otra jornada de fuertes precipitaciones y vientos extremos por el paso de la borrasca Leonardo. Hay avisos rojos en Cádiz y Málaga y el resto de provincias están en nivel naranja o amarillo. Están activados todos los planes de emergencia y se han suspendido las clases y actividades de carácter público.
Las lluvias que se han registrado durante las últimas semanas, sumadas a las intensas precipitaciones de este miércoles, han elevado el riesgo de desbordes e inundaciones dado el elevado nivel de agua en ríos y arroyos. La jornada arranca con más de 3.000 personas desalojadas en Andalucía.
En Sevilla hay alerta amarilla y gran preocupación por posibles desbordamientos en el cauce del Guadalquivir y en otros ríos y arroyos.
Jimena se queda incomunicada y son desalojadas otras cuarenta personas
El municipio de Jimena de la Frontera (Cádiz), que está este miércoles en aviso rojo por "peligro extraordinario" de lluvias, se ha quedado incomunicada por carretera debido a la crecida de los ríos Hozgarganta y Guadiaro, en nivel rojo actualmente, lo que ha provocado que se hayan desalojado a unos 40 vecinos que viven en zonas inundables al estar próximas a sus cauces.
Fuentes municipales han indicado a Europa Press que ya el lunes se puso a estos vecinos en preaviso ante la alerta que estaba anunciada por la Agencia Estatal de Meteorología, y que el martes por la tarde, tras decretar la Junta el desalojo obligatorio, se procedió a su evacuación.
Aunque se ofrecieron los servicios municipales para atender a estas personas, todas ellas se han realojado con familiares y amigos y no han precisado la ayuda del Ayuntamiento.
Los Bomberos de la provincia de Sevilla atienden 23 incidencias por el temporal
Los bomberos del Consorcio de Prevención, Extinción y de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla han atendido 23 incidencias durante la noche. Entre ellas, destacan derrumbes, caídas y apeos (6); saneamiento y retirada de objetos de la vía pública (5); e inundaciones de la vía pública (3).
Los municipios que han concentrado un mayor número de avisos son Morón de la Frontera (7) y, en menor medida, Mairena del Aljarafe y Tocina (2 en cada caso).
También se han atendido incidencias en Alcalá de Guadaíra, Arahal, Las Cabezas de San Juan, Coria del Río, Guillena, Lora de Estepa, Mairena del Alcor, Pilas, El Ronquillo, Utrera y Valencina de la Concepción.
Además de reforzar el servicio de Bomberos en zonas de posible influencia de la borrasca, el Consorcio de Bomberos ha formado dos grupos especiales para el rescate acuático en los parques de Bomberos de Mairena del Aljarafe y Osuna.
Dispositivo coordinado
La Diputación de Sevilla ha reforzado los servicios dependientes de la institución provincial implicados en el operativo de prevención y respuesta ante los avisos por lluvias y viento en la provincia, que se unen al riesgo de crecidas en el entorno de cauces.
Como hizo ayer tras una reunión extraordinaria de coordinación, insta a la población a informarse de fuentes oficiales y a seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia.
Al menos tres árboles caen en Sevilla sobre la vía pública por el temporal
El temporal está provocando incidencias de nuevo en el arbolado de la ciudad de Sevilla. En total, han caído ejemplares durante la noche en la Avenida de Los Gavilanes, en el Parque de los Alcornocales y en San Juan Bosco.
Asimismo, efectivos de Protección Civil apoyan al servicio de Parques y Jardines en la retirada de una rama con peligro de caída en la calle Almirante Lobo.
Más de un centenar de carreteras cortadas al tráfico en Andalucía
Las carreteras cortadas y con problemas en la circulación por inundaciones y caídas de árboles son un problema al que muchos ciudadanos andaluces se han acostumbrado en los últimos días. El tren de borrascas que ha afectado a la comunidad autónoma en las últimas semanas sumada a las lluvias de esta noche dejan, según la DGT 136 carreteras cortadas o con dificultades para circulación en la comunidad.
De los cortes sólo se libran la provincia de Huelva, por donde entró el río atmosférico en la noche de este martes y Almería, la provincia menos afectada por el temporal y donde continúan las clases de forma presencial.
Cádiz es la provincia más afectada con más de una veintena de carreteras afectadas mientras que en Sevilla son una decena, entre ellas la SE-20.
Las restricciones han afectado también a la AP-4 que ha tenido cortes de tráfico debido a la caída de árboles sobre uno de los carriles.
Consulta en este enlace todas las carreteras con incidencias este miércoles.
Carlos Doncel
Alerta roja en el Guadaíra por Arahal y amarilla en el Guadalquivir y el Tamarguillo
Una nueva descarga de lluvias que han hecho que el Guadalquivir, el Tamarguillo, el Guadaíra o el Corbones hayan superado sus umbrales en algunos puntos.
Los que peor estado presentan, ambos con un nivel rojo, son el arroyo de Santiago -en el término municipal de Utrera- y el Guadaíra a su paso por Arahal, con una crecida de hasta 4,6 metros, según muestra el mapa en tiempo real de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Hace solo cuatro días, los campos de esta zona sufrieron anegaciones tras el desbordamiento de este río.
En nivel naranja hay hasta cinco puntos en la provincia de Sevilla. El Corbones a su paso por Lora del Río tiene una subida de hasta 4,3 metros, y en La Puebla de Cazalla, cercano a los tres metros; el Guadiamar por El Guijo, en torno a los dos metros, y en Aznalcázar supera incluso esa cifra. Por último, el Rivera del Huéznar por Villanueva del Río también está por encima de los 2,3 metros.
Por su parte, el Guadalquivir se encuentra en nivel amarillo, según el portal en directo de la CHG (que muestra datos sin contrastar). A las nueve de la mañana de este miércoles, este río tiene una subida superior al umbral de los tres metros. En concreto, la crecida se sitúa en 3,36 metros, no muy lejos del límite que marca el nivel naranja (establecido en los 3,6 metros).
Consulta toda la información en este enlace
Rafa Aranda
Madrugada de fuertes precipitaciones en Andalucía: en Grazalema se han superado los 200 litros por metro cuadrado
Madrugada pasada por agua en toda Andalucía, incluso superando las previsiones. La fuerza con la que la borrasca Leonardo iba a golpear a la comunidad este miércoles obligaba a activar la alerta en todas las provincias e incluso a poner a Cádiz y Málaga en aviso rojo, al esperar lluvias que dejasen 200 litros por metro cuadrado. Sin embargo, según los medidores de las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en Grazalema se han superado los 201.5 litros en apenas ocho horas, lo que apunta a récord de la localidad gaditana en el acumulado del día.
Estos son los municipios en los que más ha llovido durante esta noche.
J. A.
La UME se activa en Sevilla y levanta un muro de contención en Mina de los Frailes
La Unidad Militar de Emergencias ha ampliado su dispositivo a las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén y Málaga en el marco del dispositivo del Gobierno central en coordinación con la Junta de Andalucía.
En el caso de Sevilla, el dispositivo se ha centrado en la Mina de los frailes, en Aznalcóllar con el objetivo de generar un muro de contención ante los posibles efectos del temporal.
Del mismo modo, durante esta noche se realizaron reconocimientos de zonas afectadas en el entorno de San Roque y otros puntos sensibles y una apertura ocasional de un vial por caída de árboles en la provincia de Cádiz. En Huelva, en el Guadiana, se ha actuado para anclar el pantalán a sus pilotes y se encuentran en vigilancia.
Dispositivo de la UME
La UME ha desplegado un contingente formado por más de 250 militares y 90 vehículos especializados. El operativo está integrado por unidades procedentes del Primer Batallón de Intervención en Emergencias, con base en Torrejón de Ardoz (Madrid), y el Segundo Batallón, con sede en Morón de la Frontera (Sevilla).
Para hacer frente a la magnitud de los daños, se han desplegado diversas capacidades críticas:
- Salvamento y Rescate: Equipos especializados en búsqueda, rescate y evacuación de personas en zonas de difícil acceso.
- Ingeniería y Desescombro: Misiones de limpieza de viales, apuntalamiento básico de estructuras dañadas y movimiento de tierras.
- Gestión de Aguas: Tareas de contención, canalización de masas de agua y el uso de maquinaria de alta capacidad para el achique de agua y lodos en áreas inundadas.
- Apoyo Aéreo: La operación cuenta con el respaldo de dos helicópteros del Ejército de Tierra, fundamentales para misiones de reconocimiento y evacuaciones de emergencia.
Además, el contingente militar está preparado para prestar apoyo logístico de primera necesidad, asegurando que los ciudadanos afectados reciban la asistencia básica mientras se trabaja en la estabilización de las infraestructuras
El arroyo Miraflores se desborda en Sevilla
Las fuertes precipitaciones en Sevilla han provocado que se produzcan ya los primeros desbordes en la ciudad en el arroyo Miraflores que afectan especialmente a los barrios de Valdezorras y Aeropuerto Viejo. Según ha informado Emergencias Sevilla, se han producido desvíos de tráfico en calle Camino de los Indios y calle Douglas dado que los desbordamientos han afectado a ambas vías.
Hasta la zona se han desplazado efectivos de Policía Local y Protección Civil con el objetivo de realizar un seguimiento del caudal del arroyo y atenderr a los vecinos que puedan necesitar algún tipo de apoyo.
Este riesgo de desbordamiento es el que ha provocado también la decisión de la Policía Local de mantener el cierre de la SE-20 durante toda la jornada por el riesgo de inundaciones.
Seis ríos en rojo y 18 en naranja: crece el riesgo de inundaciones y nuevos desalojos
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado que hay seis ríos en nivel rojo en la comunidad y 18, en naranja, por lo que no ha descartado que, a medida que avance la jornada y las lluvias continúen, sean necesarios más desalojos en zonas de riesgo. Hasta el momento, son más de 3.000 las personas desalojadas en Cádiz, Jaén y Málaga por el temporal.
En una entrevista en la SER recogida por Europa Press, el consejero Sanz ha reconocido que la incidencia "más preocupante" es el crecimiento de los cauces por lo que "no podemos descartar" más desalojos ya que ese crecimiento de todos los cauces está siendo "bastante rápido y lo importante es anticiparse y actuar con prevención".
Ha confirmado que son 1.200 los efectivos de Emergencias desplegados, de los cuales 150 son de la Unidad Militar de Emergencia (UME) que, junto a la Guardia Civil y otros dispositivos, "están vigilando los cauces", lo que "nos llevará a que si se producen lógicamente riesgos por crecimiento de los mismos, nos anticiparemos y tomaremos decisiones".
Antonio Sanz ha reconocido que el "altísimo índice de lluvia" llega en un momento en el que "el suelo está tan saturado que cualquier mínima lluvia" está provocando situaciones complicadas tanto en carreteras como en laderas y taludes. Por eso, ha insistido en la necesidad de mantener una actitud de "muchísima precaución", restringiendo al mínimo los desplazamientos para evitar males mayores.
El Correo
Algeciras confina a un barrio por desbordamiento del río Picaro
El Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) ha dado a primera hora de este miércoles 4 de febrero la orden de confinar a los vecinos de la zona de Las Herrizas por el desbordamiento del río Pícaro, lo que ha provocado que quede cortado el puente existente en la zona.
Personal de los servicios de emergencia y técnicos municipales de Urbanismo se han desplazado hasta el lugar para valorar la situación, que se ha producido con aviso de nivel rojo activo hasta las 15.00 horas por lluvias que pueden dejar hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas.
Según informa el Ayuntamiento en un comunicado, un total de 38 personas desalojadas de sus viviendas han pasado la noche en el pabellón polideportivo municipal 'Ciudad de Algeciras-Doctor Juan Carlos Mateo', donde están siendo atendidos por personal del Ayuntamiento junto a voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja.
Durante la madrugada se han incorporado a la zona efectivos pertenecientes al II Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM) de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con base en la localidad sevillana de Morón de la Frontera, así como de la Agencia Andaluza de Emergencias, dependiente de la Junta de Andalucía.
Las lluvias mantienen cortadas al tráfico rodado el tramo de la Ronda Paco de Lucia comprendido entre el Varadero y La Juliana por acumulación de agua, así como la Carretera Vieja a Los Barrios y la carretera a Botafuegos, donde se han registrado anegaciones en viviendas de planta baja en Los Camarotes, calle Ubrique, Carretera del Cobre, José de Espronceda, Ponce de León y Juan Ramón Jiménez. También se han registrado caída de árboles en distintos puntos del término municipal.
