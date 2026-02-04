La borrasca Leonardo deja en Sevilla hasta 25 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas y los embalses al límite de su capacidad

Sevilla se encuentra con el Nivel 1 del Plan Territorial de Emergencias activado para este miércoles por el impacto de la borrasca Leonardo en toda Andalucía. Un día que ha comenzado, según ha informado el Ayuntamiento, con lluvias de carácter moderado desde la última hora de la tarde del martes y durante toda la madrugada. Se han registrado valores acumulados entre los 5 mm y los 25 mm aproximadamente en función de la ubicación geográfica (datos de Emasesa hasta las 7.00 horas).

Más concretamente, según el medidor de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el Aeropuerto de Sevilla, hasta las 9.30 horas se habían contabilizado unos 10.9 mm de acumulado. Por poner en contexto, este martes en total se alcanzaron los 7.6 mm, el lunes unos 11.1 mm y el domingo 3.5 mm. O el 28 de enero, por ejemplo, se alcanzaron los 16.6 mm en total. Es decir, que va camino de ser el día más lluvioso de las últimas dos semanas según estos registros. En el medidor de Tablada se ha llegado a los 13.8 mm.

El Ayuntamiento también ha informado que los valores más altos de las últimas 24 horas se han registrado en Aracena y Tamarguillo con algo más de 26 mm. En los tanques de tormentas no se han observado entradas de agua de manera reseñable y se encuentran todos vacíos, mientras que se han contabilizado seis avisos por lluvia en los sistemas, que han quedado resueltos.

Los embalses de Sevilla se llenan al 98%

Emasesa ha actualizado también que los embalses se encuentran con un volumen almacenado de unos 627,3 hm3, lo que supone un 97.9% sobre la capacidad total de embalse.

En concreto, los embalses de Gergal, Zufre y Melonares se encuentran al 100%, con 35,04 hm3, 175,27 hm3 y 185,6 hm3 almacenados respectivamente. El de Cala se encuentra al 87,1% con 51,21 hm3 embalsados. El de Minilla, al 85,8% con 49,58 hm3 embalsados. Y el de Aracena, al 85,9% con 110,5 hm3 embalsados.

Se desborda el arroyo Miraflores

Entre las principales incidencias por la lluvia caída en lo que va de madrugada y mañana destaca la crecida del arroyo Miraflores. La Policía Local de Sevilla ha activado este miércoles desvíos de tráfico en la calle Camino de los Indios y calle Douglas, en la barriada de Valdezorras, como consecuencia del desbordamiento, superando los límites del cauce normal y afectando al tráfico de ambas vías, según ha informado Emergencias Sevilla en una publicación en redes sociales.

Protección Civil ha indicado que está vigilando el caudal del arroyo atendiendo a los vecinos que puedan necesitar algún tipo de apoyo y ha recomendado no cruzar cauces para evitar accidentes. Esto ha provocado también el corte total de tráfico de la SE-20 en ambos sentidos como medida preventiva, activado a las 23.00 horas de este martes en ambos sentidos de la SE-20 "manteniendo permeables los cruces con vías transversales".

Desde las 00.00 h. tras la activación de los avisos nivel amarillo de Aemet por viento y lluvia en la Campiña Sevillana, y hasta las 08.00 h. se han atendido por los Servicios de Emergencias del Ayuntamiento un total de 80 incidencias, de las cuales únicamente 10 están relacionadas con fenómenos meteorológicos adversos.

Durante todo el día, además, permanecerán cerrados los centros cívicos, suspendiéndose todos los talleres socioculturales; también se cierran todos los parques, las instalaciones del IMD tanto interiores como exteriores, el cementerio, el Alcázar y los centros de mayores y centros de día. "Todos los servicios municipales siguen operativos para atender las incidencias en la ciudad. Ten precaución y sigue siempre fuentes oficiales", ha pedido el alcalde, José Luis Sanz.