Si buscas traje para el Real, haz caso a la influencer que no se ha perdido un desfile de Simof: "Este año apuestan por colores vivos"

No importa que aún queden más de dos meses para su celebración, ya son muchos los sevillanos que tienen la vista puesta en el próximo 20 de abril, cuando arrancará la Feria de Abril con su tradicional noche del Pescaíto. Un anhelo de fiesta, flamenco y moda que ha crecido aún más con la celebración de la Semana Internacional de la Moda Flamenca 2026 (Simof) en Sevilla.

Así, la cita imprescindible de la moda flamenca, que ha contado con más de 1.500 diseños, ha servido de referencia para los próximos asistentes a una de las ferias más importantes de todo el país gracias a sus cuatro días de propuestas de 120 firmas y 52 desfiles repletos de volantes y lunares.

Cómo serán los vestidos de la Feria de Abril, según Simof

Y para ayudar a los sevillanos y visitantes que quieran conocer las próximas tendencias de cara a Feria de Abril, la creadora de contenido especializada en moda flamenca Natalia Gones ha visitado la mayoría de desfiles de Simof y ha mostrado a sus seguidores "todo lo que vamos a ver este año en el Real".

"¿Que cuáles van a ser las tendencias de moda flamenca para este año? Pues te cuento todos los desfiles a los que he ido de Simof para averiguarlo", ha empezado diciendo la sevillana.

Todas las claves de las próximas tendencias en moda flamenca

Entre los desfiles a los que ha asistido y que le han ayudado a descubrir lo que se llevará en esta nueva temporada de ferias, Gones ha acudido al desfile de Nerea Cariño, que "apuesta por colores vivos", entre los que destacan el naranja y el morado, que la diseñadora combina entre sí.

"Me ha parecido espectacular", ha afirmado la 'influencer'. Además, ha podido ver la colección de Sara de Benítez, donde destacan los malvas, turquesas, los marrones y los colores "más clásicos" como el rojo, el negro y el blanco. "Y hay mucho bordado", ha recalcado.

Se mantiene los colores más tradicionales del traje de flamenca

En el caso de Guillermo Peralta, la creadora de contenido ha visto de nuevo la apuesta por dos de los colores más tradicionales de toda feria, el rojo y el blanco, mientras que diseñadores como Antonio Gutiérrez ha hecho un homenaje a las tradiciones y ha querido innovar con la presencia de lazos en sus diseños.

Además, en la colección de Alejandro Andana ha visto el protagonismo de los tonos azules, principalmente oscuros, así como los marrones, lo mismo que ha observado con Yolanda Rivas, donde se incluyen diseños en azul oscuro, además de "colores clásicos y otros muchos más coloridos".

Los colores llamativos, los grandes protagonistas

La presencia de esta tendencia de colores más llamativos y variados se ha podido ver también en el desfile de Sonibel, con "trajes que lucían supercómodos conservando su esencia y, por supuestísimo, con muchísimo color".

Este año también se verán muchos tonos tierras, como los que se ha encontrado en la costura de José Joaquín Gil, así como lunares de diferentes tamaños y rosas como en la colección de Rosa Pedroche, donde también destacan los colores más clásicos, como el rojo, negro y blanco.

Los trajes que "enamorarán" a los sevillanos en la próxima Feria de Abril

Junto a estos, la creadora de contenido ha disfrutado de las colecciones de Aurora Gaviño, Ana Morón, José Raposo y Leticia Lorenzo, de quienes ha destacado sus colecciones "increíbles" y sus trajes "que enamoran".

Un sinfín de texturas, volúmenes y, sobre todo, colores de todas las tonalidades, como naranja, morado, malva, turquesa, marrón, verde, tierra, rosa empolvado, azul y los clásicos rojo, negro y blanco; que llenarán cada palmo del Real en la próxima Feria de Abril de Sevilla.