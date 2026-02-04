Corte total de la avenida de la Palmera por el riesgo de caída de un árbol

La Policía Local de Sevilla ha activado a las 18:10 horas desvíos de tráfico en la Avenida de la Palmera ante el riesgo de caída de una palmera. En un primer momento se procedió al corte de dos carriles, mientras el servicio de Parques y Jardines intervenía en la zona para asegurar el arbolado y minimizar riesgos.

Posteriormente, a las 18:50 horas, la Policía Local ha realizado el corte total del tráfico en ambos sentidos de la avenida como medida de seguridad durante la actuación de los servicios operativos. Emergencias Sevilla pide a conductores y peatones que sigan en todo momento las indicaciones de los agentes y agradece la colaboración ciudadana.

El desbordamiento del Arroyo Miraflores también ha provocado incidencias en la circulación, en concreto, el corte total de la SE-20 y varios desvíos de tráfico en el barrio de Valdezorras.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha pedido a la población que tenga especial precaución en la tarde de este miércoles por las fuertes rachas de viento, que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, como consecuencia de la borrasca Leonardo, que mantiene a la campiña sevillana en aviso amarillo por lluvia y viento hasta las 21:00 horas.

El Ayuntamiento ha gestionado hasta el momento un total de 179 incidencias, 39 relacionadas directamente con la borrasca, sin provocar daños personales, a excepción de un herido leve por un accidente en la Glorieta de los Marineros, según ha confirmado el primer edil en declaraciones a esta agencia.

En total, según ha informado la Dirección General de Tráfico y la Diputación de Sevilla son once las vías en las que está interrumpida la circulación de vehículos de forma total. Además, hay otras carreteras con interrupciones puntuales.