Detenido en Coria del Río por acosar y amenazar durante meses a una mujer con perfiles falsos

La Policía Nacional ha detenido en Coria del Río a un hombre como presunto autor de un delito de acoso reiterado y amenazas graves contra una mujer de la misma localidad, a la que habría intimidado durante meses mediante perfiles falsos en redes sociales y llamadas telefónicas desde número oculto.

Los hechos se remontan al mes de agosto del año pasado, cuando la víctima acudió a dependencias policiales tras recibir numerosos mensajes a través de una conocida red social. La mujer comprobó que los contactos procedían de cuentas falsas, lo que elevó su sensación de inseguridad.

Mensajes intimidatorios y amenazas

Según la investigación, los mensajes incluían proposiciones de carácter sexual y referencias a detalles de su vida cotidiana y su entorno cercano, lo que evidenciaba un conocimiento personal de la víctima y aumentó su temor.

De forma paralela, la mujer comenzó a recibir llamadas desde número oculto en distintas franjas horarias, desde la mañana hasta la madrugada. En una de esas comunicaciones, atendida por error, una voz distorsionada la llamó por su nombre y profirió amenazas contra su integridad física.

Investigación especializada de la Ufam

Convencida de que se trataba de alguien que la conocía y la vigilaba, la víctima formalizó la denuncia. La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (Ufam) de la Comisaría de Coria del Río asumió el caso y desplegó un exhaustivo trabajo policial.

Los investigadores constataron que el presunto autor utilizaba perfiles falsos de manera sistemática, que posteriormente eliminaba para dificultar su localización, lo que obligó a abrir diversas líneas de investigación y a emplear técnicas especializadas.

Tras varios meses de diligencias, la Policía logró identificar plenamente al responsable, que fue detenido el pasado 27 de enero. El arrestado ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial.