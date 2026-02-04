Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Detenido por tres robos con fuerza en viviendas del Aljarafe sevillano

La Guardia Civil arresta a un vecino de Villanueva del Ariscal como presunto autor de varios robos en viviendas y explotaciones agrícolas de la zona

La Guardia Civil detiene a un hombre por tres robos en fincas de Villanueva del Ariscal y Olivares.

La Guardia Civil detiene a un hombre por tres robos en fincas de Villanueva del Ariscal y Olivares. / GUARDIA CIVIL

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

La Guardia Civil ha detenido este miércoles a una persona como presunto autor de tres delitos de robo con fuerza en el interior de viviendas situadas en Villanueva del Ariscal y Olivares, en la provincia de Sevilla.

La investigación se inició tras detectarse un robo en una vivienda ubicada en una explotación agrícola, donde fueron sustraídas herramientas, maquinaria y distintos enseres utilizados para labores del campo. Este primer aviso permitió activar las pesquisas policiales.

Un mismo modus operandi

Durante las primeras gestiones, los agentes constataron la existencia de otros dos robos con características similares, lo que apuntaba a un mismo modus operandi. Los hechos se produjeron en viviendas del entorno rural de ambos municipios del Aljarafe sevillano.

El trabajo de investigación fue desarrollado por el Equipo Roca de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor, especializado en delitos cometidos en el ámbito rural, con la colaboración de las policías locales de las localidades afectadas.

Colaboración ciudadana clave

El análisis de la información recopilada se apoyó en diversas vías de investigación, así como en la colaboración ciudadana, con aportaciones de testigos y personas afectadas por los robos, lo que permitió avanzar en la identificación del sospechoso.

Una vez plenamente identificado, los agentes procedieron a la detención de un vecino de Villanueva del Ariscal, que ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente como presunto responsable de tres delitos de robo con fuerza en las cosas.

