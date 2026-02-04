Una enfermera es rescatada a punto de caer a un río con el coche por seguir el GPS

La Guardia Civil ha desplegado un amplio operativo durante el temporal para auxiliar a 70 personas en la provincia de Granada, entre ellas una enfermera que quedó atrapada en un vadeo del río Cubillas tras seguir las indicaciones del GPS cuando regresaba de su trabajo, además de rescatar a cuatro perros atrapados en viviendas inundadas del Poniente granadino.

Según ha informado este cuerpo armado, estas actuaciones se enmarcan en el amplio dispositivo de vigilancia y respuesta desplegado por la borrasca Leonardo, que sigue provocando intensas lluvias, inundaciones y crecidas de cauces en distintos puntos de la provincia de Granada.

Desde el inicio de este temporal, se han realizado 70 auxilios a personas y vehículos y se ha procedido al desalojo de 26 personas ante el riesgo de derrumbe o desprendimientos.

Enfermera atrapada al regresar del trabajo

En el marco de estas actuaciones, una patrulla del Destacamento de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Sierra Nevada ha auxiliado a una enfermera cuando regresaba de su lugar de trabajo y quedó atrapada al intentar cruzar una zona de vadeo del río Cubillas.

El vehículo quedó encajado en el barro, a escasos centímetros de caer al lecho del río, cuando la víctima seguía las indicaciones del navegador GPS.

Ante la peligrosidad de la situación, los agentes de la Guardia Civil coordinaron la extracción con la colaboración de un tractor, logrando ponerla a salvo y retirar el turismo del lugar.

Asimismo, hace unas horas, la Guardia Civil ha rescatado a dos perros que se encontraban en grave riesgo de ahogamiento en el interior de una finca completamente inundada en la localidad de Huétor Tájar.

Los animales, exhaustos y con dificultades para mantenerse a flote, fueron auxiliados por los agentes con la colaboración de dos operarios de ADIF que trabajaban en las inmediaciones, consiguiendo extraerlos del agua en aparente buen estado, aunque visiblemente debilitados.

Igualmente, otros dos perros tuvieron que ser rescatados de un sótano por agentes de la Guardia Civil en Benalúa de las Villas.

Para garantizar una perspectiva amplia del fenómeno y mejorar la respuesta operativa, se han efectuado sobrevuelos por parte de la Unidad Aérea, así como apoyo mediante drones, con especial atención a zonas inundables, cauces con crecidas y puntos con riesgo de desprendimientos.

La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones durante episodios meteorológicos adversos: evitar circular por caminos anegados, no atravesar vados ni cauces con agua, y no acceder a zonas inundadas o inestables, siguiendo siempre las indicaciones de los servicios de emergencia