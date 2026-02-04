Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿A qué horas y cuánto va a llover este jueves en Sevilla según la Aemet?

Sevilla capital permanece en aviso amarilla por lluvia y viento durante todo el día jueves

Sigue en directo la última hora sobre la borrasca Leonardo

Transeúntes por las calles de Sevilla se protegen de la lluvia.

Transeúntes por las calles de Sevilla se protegen de la lluvia. / María José López / Europa Press

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

La lluvia marcará la jornada de este jueves 5 de febrero en Sevilla, especialmente durante la madrugada y la mañana, cuando las precipitaciones serán continuas y generalizadas, sin apenas tregua. A partir del mediodía, la intensidad irá disminuyendo y la lluvia dará paso a chubascos más débiles e intermitentes durante la tarde. Ya al anochecer, las precipitaciones tenderán a remitir, quedando una noche con intervalos nubosos y escasa probabilidad de lluvia.

Lluvia hora a hora en Sevilla

Jueves 5 de febrero

00:00 – 01:00

Lluvia continua. Cielo cubierto y ambiente muy húmedo.

01:00 – 02:00

Sigue lloviendo de forma persistente, sin pausas.

02:00 – 03:00

Precipitaciones constantes, de intensidad débil a moderada.

03:00 – 04:00

Lluvia mantenida. Cielo completamente cubierto.

04:00 – 05:00

Continúa la lluvia.

05:00 – 06:00

Lluvia continua justo antes del amanecer.

06:00 – 07:00

Llueve con seguridad.

07:00 – 08:00

Lluvia persistente, sin claros.

08:00 – 09:00

Precipitaciones generalizadas, por momentos moderadas.

09:00 – 10:00

Sigue lloviendo de forma constante.

10:00 – 11:00

Lluvia continua, cielo cubierto.

11:00 – 12:00

Últimas horas de la mañana con lluvia firme y sin tregua.

12:00 – 13:00

La lluvia empieza a perder algo de intensidad, pero no desaparece.

13:00 – 14:00

Lluvias más débiles, intermitentes.

14:00 – 15:00

Chubascos ocasionales, ya no continuos.

15:00 – 16:00

Lluvia débil y dispersa.

16:00 – 17:00

Intervalos sin lluvia, aunque aún puede chispear.

17:00 – 18:00

Algún chubasco débil aislado.

18:00 – 19:00

Probabilidad baja de lluvia. Predominan los intervalos nubosos.

19:00 – 20:00

Puede caer alguna llovizna puntual.

20:00 – 21:00

Mayor estabilidad, aunque el cielo sigue muy nuboso.

21:00 – 22:00

En general seco, con posibilidad muy baja de lluvia débil.

22:00 – 23:00

Sin lluvias significativas.

23:00 – 24:00

Noche tranquila, nubes y ambiente húmedo, pero casi sin lluvia.

A partir del mediodía, la lluvia comenzará a perder intensidad, dando paso a chubascos más débiles e intermitentes durante la tarde, aunque el cielo seguirá muy nuboso. Ya al final del día y durante la noche, las precipitaciones tenderán a remitir, quedando intervalos nubosos y una probabilidad baja de lluvia, lo que aportará una ligera tregua tras una jornada marcada por el temporal.

