¿A qué horas y cuánto va a llover este jueves en Sevilla según la Aemet?

La lluvia marcará la jornada de este jueves 5 de febrero en Sevilla, especialmente durante la madrugada y la mañana, cuando las precipitaciones serán continuas y generalizadas, sin apenas tregua. A partir del mediodía, la intensidad irá disminuyendo y la lluvia dará paso a chubascos más débiles e intermitentes durante la tarde. Ya al anochecer, las precipitaciones tenderán a remitir, quedando una noche con intervalos nubosos y escasa probabilidad de lluvia.

Lluvia hora a hora en Sevilla

Jueves 5 de febrero

00:00 – 01:00

Lluvia continua. Cielo cubierto y ambiente muy húmedo.

01:00 – 02:00

Sigue lloviendo de forma persistente, sin pausas.

02:00 – 03:00

Precipitaciones constantes, de intensidad débil a moderada.

03:00 – 04:00

Lluvia mantenida. Cielo completamente cubierto.

04:00 – 05:00

Continúa la lluvia.

05:00 – 06:00

Lluvia continua justo antes del amanecer.

06:00 – 07:00

Llueve con seguridad.

07:00 – 08:00

Lluvia persistente, sin claros.

08:00 – 09:00

Precipitaciones generalizadas, por momentos moderadas.

09:00 – 10:00

Sigue lloviendo de forma constante.

10:00 – 11:00

Lluvia continua, cielo cubierto.

11:00 – 12:00

Últimas horas de la mañana con lluvia firme y sin tregua.

12:00 – 13:00

La lluvia empieza a perder algo de intensidad, pero no desaparece.

13:00 – 14:00

Lluvias más débiles, intermitentes.

14:00 – 15:00

Chubascos ocasionales, ya no continuos.

15:00 – 16:00

Lluvia débil y dispersa.

16:00 – 17:00

Intervalos sin lluvia, aunque aún puede chispear.

17:00 – 18:00

Algún chubasco débil aislado.

18:00 – 19:00

Probabilidad baja de lluvia. Predominan los intervalos nubosos.

19:00 – 20:00

Puede caer alguna llovizna puntual.

20:00 – 21:00

Mayor estabilidad, aunque el cielo sigue muy nuboso.

21:00 – 22:00

En general seco, con posibilidad muy baja de lluvia débil.

22:00 – 23:00

Sin lluvias significativas.

23:00 – 24:00

Noche tranquila, nubes y ambiente húmedo, pero casi sin lluvia.

A partir del mediodía, la lluvia comenzará a perder intensidad, dando paso a chubascos más débiles e intermitentes durante la tarde, aunque el cielo seguirá muy nuboso. Ya al final del día y durante la noche, las precipitaciones tenderán a remitir, quedando intervalos nubosos y una probabilidad baja de lluvia, lo que aportará una ligera tregua tras una jornada marcada por el temporal.