¿A qué horas y cuánto va a llover este jueves en Sevilla según la Aemet?
Sevilla capital permanece en aviso amarilla por lluvia y viento durante todo el día jueves
Sigue en directo la última hora sobre la borrasca Leonardo
La lluvia marcará la jornada de este jueves 5 de febrero en Sevilla, especialmente durante la madrugada y la mañana, cuando las precipitaciones serán continuas y generalizadas, sin apenas tregua. A partir del mediodía, la intensidad irá disminuyendo y la lluvia dará paso a chubascos más débiles e intermitentes durante la tarde. Ya al anochecer, las precipitaciones tenderán a remitir, quedando una noche con intervalos nubosos y escasa probabilidad de lluvia.
Lluvia hora a hora en Sevilla
Jueves 5 de febrero
00:00 – 01:00
Lluvia continua. Cielo cubierto y ambiente muy húmedo.
01:00 – 02:00
Sigue lloviendo de forma persistente, sin pausas.
02:00 – 03:00
Precipitaciones constantes, de intensidad débil a moderada.
03:00 – 04:00
Lluvia mantenida. Cielo completamente cubierto.
04:00 – 05:00
Continúa la lluvia.
05:00 – 06:00
Lluvia continua justo antes del amanecer.
06:00 – 07:00
Llueve con seguridad.
07:00 – 08:00
Lluvia persistente, sin claros.
08:00 – 09:00
Precipitaciones generalizadas, por momentos moderadas.
09:00 – 10:00
Sigue lloviendo de forma constante.
10:00 – 11:00
Lluvia continua, cielo cubierto.
11:00 – 12:00
Últimas horas de la mañana con lluvia firme y sin tregua.
12:00 – 13:00
La lluvia empieza a perder algo de intensidad, pero no desaparece.
13:00 – 14:00
Lluvias más débiles, intermitentes.
14:00 – 15:00
Chubascos ocasionales, ya no continuos.
15:00 – 16:00
Lluvia débil y dispersa.
16:00 – 17:00
Intervalos sin lluvia, aunque aún puede chispear.
17:00 – 18:00
Algún chubasco débil aislado.
18:00 – 19:00
Probabilidad baja de lluvia. Predominan los intervalos nubosos.
19:00 – 20:00
Puede caer alguna llovizna puntual.
20:00 – 21:00
Mayor estabilidad, aunque el cielo sigue muy nuboso.
21:00 – 22:00
En general seco, con posibilidad muy baja de lluvia débil.
22:00 – 23:00
Sin lluvias significativas.
23:00 – 24:00
Noche tranquila, nubes y ambiente húmedo, pero casi sin lluvia.
A partir del mediodía, la lluvia comenzará a perder intensidad, dando paso a chubascos más débiles e intermitentes durante la tarde, aunque el cielo seguirá muy nuboso. Ya al final del día y durante la noche, las precipitaciones tenderán a remitir, quedando intervalos nubosos y una probabilidad baja de lluvia, lo que aportará una ligera tregua tras una jornada marcada por el temporal.
