Directo alerta roja AndalucíaRiesgo inundaciones AndalucíaEstado inundación ríos SevillaCortes carretera temporalInundación ValdezorrasAviso rojo en CádizColiseo AndalucíaEmbalses Andalucía
Jueves sin tregua en Sevilla: lluvias y rachas de viento de hasta 60 km/h, según la Aemet

La previsión oficial anuncia un jueves muy inestable en Sevilla, con lluvias persistentes, viento fuerte del suroeste y temperaturas suaves pero con alta humedad

Peatones se protegen de la lluvia bajo sus paraguas.

Peatones se protegen de la lluvia bajo sus paraguas. / María José López - Europa Pre / Europa Press

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Sevilla afronta este jueves 5 de febrero un episodio plenamente invernal. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el día estará marcado por las lluvias continuas y un viento del suroeste que soplará con fuerza, con rachas que podrían alcanzar los 60 km/h.

Lluvias persistentes desde primera hora

Las primeras horas del día arrancarán con el cielo cubierto y precipitaciones generalizadas. El viento será protagonista desde el inicio, con velocidades cercanas a los 40 km/h y picos de hasta 60.

La sensación térmica se verá afectada por la elevada humedad, a pesar de que las temperaturas mínimas rondarán los 13 grados.

Viento fuerte y máxima de 20 grados

A lo largo de la mañana y el mediodía, las lluvias podrían ser más intermitentes, pero no desaparecerán. El viento del suroeste mantendrá su intensidad, afectando especialmente a zonas abiertas y elevadas.

La temperatura ascenderá hasta los 20 grados, aunque la humedad seguirá condicionando el ambiente.

Pronóstico del tiempo en Sevilla

Jueves 5 de febrero

Madrugada (00:00 – 06:00)

Cielo: Nuboso con lluvia

Precipitaciones: Muy probables (100%)

Viento: Suroeste, moderado-fuerte, en torno a 40 km/h

Rachas máximas: Hasta 60 km/h

Temperatura: Entre 13 y 14 ºC

Mañana (06:00 – 12:00)

Cielo: Nuboso con lluvia

Probabilidad de lluvia: 100%, lluvias continuadas

Viento: Suroeste fuerte, 40 km/h

Rachas: Hasta 60 km/h, puntualmente intensas

Temperatura: Ascenso progresivo hasta 17–18 ºC

Mediodía y primeras horas de la tarde (12:00 – 18:00)

Cielo: Intervalos nubosos con lluvia

Precipitaciones: Persistentes, aunque algo más irregulares

Viento: Suroeste, fuerte, alrededor de 40 km/h

Rachas máximas: En torno a 55 km/h

Temperatura máxima del día: Hasta 20 ºC

Tarde-noche (18:00 – 24:00)

Cielo: Intervalos nubosos con lluvia

Probabilidad de precipitación: 100%

Viento: Suroeste fuerte, 40 km/h

Rachas: Hasta 55 km/h

Temperatura: Descenso suave hasta 16 ºC

Tarde sin mejoría y noche ventosa

Por la tarde y durante la noche, el tiempo no dará tregua. Continuarán los intervalos nubosos, con lluvias frecuentes y descenso térmico hasta los 16 grados. La sensación de mal tiempo persistirá, con viento intenso y ambiente desapacible hasta el final del día.

En resumen, la jornada no será favorable para actividades al aire libre, y se recomienda extremar precauciones ante posibles rachas de viento fuertes.

Alerta roja en Andalucía, en directo | Más 650 incidencias y 3.500 desalojados por desbordamientos e incertidumbre por las clases de mañana jueves

Villanueva de San Juan, Sanlúcar y Arahal, pendientes de la crecida de ríos en nivel rojo: "La vigilancia está siendo permanente"

Activados planes de protección en Cobre Las Cruces y Los Frailes ante la borrasca Leonardo: "Estamos tranquilos, no hay riesgo"

Jueves sin tregua en Sevilla: lluvias y rachas de viento de hasta 60 km/h, según la Aemet

La SE-20 y otras diez carreteras de la provincia de Sevilla cortadas por la borrasca Leonardo

Preocupación en Valdezorras ante otra posible inundación: "De momento el río está aguantando, pero estamos al límite"

La UME se activa en Aznalcóllar para evitar vertidos en la mina de Los Frailes por la borrasca Leonardo

La borrasca Leonardo deja en Sevilla hasta 25 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas y los embalses al límite de su capacidad

