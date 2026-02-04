Jueves sin tregua en Sevilla: lluvias y rachas de viento de hasta 60 km/h, según la Aemet
La previsión oficial anuncia un jueves muy inestable en Sevilla, con lluvias persistentes, viento fuerte del suroeste y temperaturas suaves pero con alta humedad
Sevilla afronta este jueves 5 de febrero un episodio plenamente invernal. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el día estará marcado por las lluvias continuas y un viento del suroeste que soplará con fuerza, con rachas que podrían alcanzar los 60 km/h.
Lluvias persistentes desde primera hora
Las primeras horas del día arrancarán con el cielo cubierto y precipitaciones generalizadas. El viento será protagonista desde el inicio, con velocidades cercanas a los 40 km/h y picos de hasta 60.
La sensación térmica se verá afectada por la elevada humedad, a pesar de que las temperaturas mínimas rondarán los 13 grados.
Viento fuerte y máxima de 20 grados
A lo largo de la mañana y el mediodía, las lluvias podrían ser más intermitentes, pero no desaparecerán. El viento del suroeste mantendrá su intensidad, afectando especialmente a zonas abiertas y elevadas.
La temperatura ascenderá hasta los 20 grados, aunque la humedad seguirá condicionando el ambiente.
Pronóstico del tiempo en Sevilla
Jueves 5 de febrero
Madrugada (00:00 – 06:00)
Cielo: Nuboso con lluvia
Precipitaciones: Muy probables (100%)
Viento: Suroeste, moderado-fuerte, en torno a 40 km/h
Rachas máximas: Hasta 60 km/h
Temperatura: Entre 13 y 14 ºC
Mañana (06:00 – 12:00)
Cielo: Nuboso con lluvia
Probabilidad de lluvia: 100%, lluvias continuadas
Viento: Suroeste fuerte, 40 km/h
Rachas: Hasta 60 km/h, puntualmente intensas
Temperatura: Ascenso progresivo hasta 17–18 ºC
Mediodía y primeras horas de la tarde (12:00 – 18:00)
Cielo: Intervalos nubosos con lluvia
Precipitaciones: Persistentes, aunque algo más irregulares
Viento: Suroeste, fuerte, alrededor de 40 km/h
Rachas máximas: En torno a 55 km/h
Temperatura máxima del día: Hasta 20 ºC
Tarde-noche (18:00 – 24:00)
Cielo: Intervalos nubosos con lluvia
Probabilidad de precipitación: 100%
Viento: Suroeste fuerte, 40 km/h
Rachas: Hasta 55 km/h
Temperatura: Descenso suave hasta 16 ºC
Tarde sin mejoría y noche ventosa
Por la tarde y durante la noche, el tiempo no dará tregua. Continuarán los intervalos nubosos, con lluvias frecuentes y descenso térmico hasta los 16 grados. La sensación de mal tiempo persistirá, con viento intenso y ambiente desapacible hasta el final del día.
En resumen, la jornada no será favorable para actividades al aire libre, y se recomienda extremar precauciones ante posibles rachas de viento fuertes.
