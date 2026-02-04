Activados planes de protección en Cobre Las Cruces y Los Frailes ante la borrasca Leonardo: "Estamos tranquilos, no hay riesgo"

El despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la Mina de Los Frailes de Aznalcóllar ha servido para confirmar que no hay riesgo de vertido de los residuos tóxicos que se acumulan en las balsas del complejo, según ha informado el 112. La unidad militar se había activado en la zona por los riesgos que trae consigo la borrasca Bernardo, que ha provocado desbordamientos de ríos y graves inundaciones en varias provincias andaluzas.

Así lo ha determinado la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) a través de sus redes sociales. "La dirección del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones encargó ayer a @UMEgob un análisis y peritaje de la situación de las balsas de contención de residuos mineros. El trabajo realizado ha aportado total tranquilidad, ya que no se ha detectado incidencia alguna ni riesgo probable", ha subrayado a través de una publicación en la red social X (antes Twitter).

"Tranquilidad" en la mina

En el mismo sentido se han pronunciado fuentes de Minera Los Frailes, que han asegurado a este periódico que en estos momentos la tranquilidad es máxima al no existir riesgo alguno. "Se ha tratado de una actuación preventiva", han subrayado.

En este contexto, han recordado que su proyecto para la apertura de Aznalcóllar contempla una mina subterránea, que no daría lugar a balsas como las que existen cuando se opera a cielo abierto y que provocaron el desastre medioambiental de Boliden en 1998.

Entonces, se vertieron unos 7.500 millones de litros de lodos tóxicos y aguas ácidas cargadas de metales pesados a los ríos Guadiamar y Agrio. Es por ello, que el control del agua en la planta se ha convertido en una de las principales preocupaciones de cara a su reapertura este mismo mes de febrero de 2026.

Cobre Las Cruces, con los protocolos activados

Otra de las minas de la provincia de Sevilla, Cobre Las Cruces, ha utilizado también sus redes sociales para emitir un comunicado en el que han asegurado que siguen "con atención la evolución de las condiciones meteorológicas y mantenemos activados nuestros protocolos habituales de prevención y vigilancia. En estos momentos la actividad se desarrolla con normalidad y sin incidencias".

En el documento, han recordado que, en este complejo industrial, "no existen balsas de residuos mineros que puedan verse afectadas por un fenómeno de lluvias intensas. Desde el inicio de nuestra actividad los estériles se gestionan de manera encapsulada y en seco, lo que representa la mejor práctica ambiental disponible en el sector", ha indicado Cobre Las Cruces, de la que First Quantum Minerals Ltd. (FQM) comunicó en la víspera de Nochebuena que había firmado un acuerdo vinculante para la venta del 100% de la mina a Global Panduro, S.L.U., una empresa controlada por Resource Capital Funds (RCF).

"Cobre Las Cruces tiene dispuestos planes de actuación específicos para episodios meteorológicos excepcionales, que permiten anticipar y gestionar distintas situaciones con todas las garantías ambientales y de seguridad", ha resaltado el comunicado.