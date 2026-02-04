Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La SE-20 y otras nueve carreteras de la provincia de Sevilla cortadas por la borrasca Leonardo

El riesgo de inundaciones, los daños por las lluvias y los vientos extremos obligan a cerrar una decena de vías en Sevilla

Sigue en directo la última hora sobre la borrasca Leonardo

Imagen de la SE-020 de Sevilla con el tráfico cortado en ambos sentidos

Imagen de la SE-020 de Sevilla con el tráfico cortado en ambos sentidos / Joaquín Corchero / Europa Press

J. A.

Sevilla

La jornada del miércoles, con una situación de alerta máxima por las fuertes precipitaciones y vientos extremos, ha provocado cortes de tráfico en una decena de carreteras de la provincia de Sevilla que se han visto afectadas por daños provocados por el temporal o por riesgo de inundaciones. En total, según ha informado la Dirección General de Tráfico, son nueve las vías en las que está interrumpida la circulación de vehículos de forma total. Además, hay otras carreteras con interrupciones puntuales.

  • La SE-20: Esta carretera de Sevilla, también conocida como Ronda Supernorte, presenta daños importantes en sus diez kilómetros de recorrido que provocan interrupciones constantes. Durante toda la madrugada se ha cerrado de forma preventiva. Una medida que se ha extendido durante toda la jornada del miércoles ante el riesgo de desborde del Miraflores.
corte total Se 20

corte total Se 20 / El Correo

  • La SE-5209 se encuentra cortada totalmente al tráfico a la altura de Las Cabezas de San Juan en un tramo de cinco kilómetros debido a las inundaciones.
  • La A-361 se encuentra cortada hasta Morón de la Frontera en los dos sentidos de circulación.
  • La carretera N-630 tiene interrumpida la circulación desde el km 798 en Guillena al km 801.
  • La SE-6300 se encuentra cortada en ambos sentidos entre el kilómetro cero y el siete, a la altura de Lebrija.
  • La SE-4104 se encuentra completamente bloqueada a su paso por Alcolea del Río.
  • La SE-5203 está cortada al tráfico a la altura de La Gironda desde el kilómetro 0,5 al 4.
  • La SE-5206 tiene el tráfico restringido en ambos sentidos entre El Coronil y Morón de la Frontera
  • La SE-3102 se encuentra cortada al tráfico en Sevilla del kilómetro 0,5 al 2 en ambos sentidos.
  • La A-8100 tiene el tráfico restringido en ambos sentidos del kilómetro 2,35 al 14.96 hacia Carmona y Utera. Como ruta alternativa se debe utilizar la A-398 y enlace con A-92.

Carreteras con problemas de circulación

Las fuertes precipitaciones y vientos extremos están provocando también dificultades de circulación en otras carreteras como la A-436 a su paso por Cantillana y la A-361 en Morón de la Frontera que presenta un firme en malas condiciones.

Recomendación de no desplazamientos innecesarios

La Dirección General de Tráfico y el servicio de Emergencias del 112 advierten que ante los riesgos de inundaciones y vientos extremos se eviten desplazamientos innecesarios por carretera durante este miércoles. De hecho, están suspendidas las clases presenciales así como las actividades en edificios y espacios públicos de muchos ayuntamientos.

"Se recomienda evitar circular si no es estrictamente necesario y consultar el estado de las carreteras afectadas", recoge el mensaje difundido por la Dirección General de Tráfico en redes sociales. En la misma línea, el presidente de la Junta de Andalucía, ha solicitado máxima precaución y que se limite la movilidad especialmente en las zonas con mayores niveles de alerta por el temporal.

La UME se activa en Aznalcóllar para evitar vertidos en la mina de Los Frailes por la borrasca Leonardo

La borrasca Leonardo deja en Sevilla hasta 25 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas y los embalses al límite de su capacidad

La borrasca Leonardo en Andalucía, en directo | Caídas de árboles, derrumbes e inundaciones en Sevilla: se desborda el arroyo Miraflores

Detenido en Coria del Río por acosar y amenazar durante meses a una mujer con perfiles falsos

La SE-20 y otras nueve carreteras de la provincia de Sevilla cortadas por la borrasca Leonardo

Los ríos de Sevilla, en alerta en plena borrasca Leonardo: nivel rojo en el Guadaíra por Arahal y amarillo en Guadalquivir y Tamarguillo

Detenido por tres robos con fuerza en viviendas del Aljarafe sevillano

Un coche vuelca en la Glorieta de los Marineros en plena borrasca Leonardo

