La SE-20 y otras nueve carreteras de la provincia de Sevilla cortadas por la borrasca Leonardo

La jornada del miércoles, con una situación de alerta máxima por las fuertes precipitaciones y vientos extremos, ha provocado cortes de tráfico en una decena de carreteras de la provincia de Sevilla que se han visto afectadas por daños provocados por el temporal o por riesgo de inundaciones. En total, según ha informado la Dirección General de Tráfico, son nueve las vías en las que está interrumpida la circulación de vehículos de forma total. Además, hay otras carreteras con interrupciones puntuales.

La SE-20: Esta carretera de Sevilla, también conocida como Ronda Supernorte, presenta daños importantes en sus diez kilómetros de recorrido que provocan interrupciones constantes. Durante toda la madrugada se ha cerrado de forma preventiva. Una medida que se ha extendido durante toda la jornada del miércoles ante el riesgo de desborde del Miraflores.

La SE-5209 se encuentra cortada totalmente al tráfico a la altura de Las Cabezas de San Juan en un tramo de cinco kilómetros debido a las inundaciones.

La A-361 se encuentra cortada hasta Morón de la Frontera en los dos sentidos de circulación.

se encuentra cortada hasta Morón de la Frontera en los dos sentidos de circulación. La carretera N-630 tiene interrumpida la circulación desde el km 798 en Guillena al km 801.

tiene interrumpida la circulación desde el en al La SE-6300 se encuentra cortada en ambos sentidos entre el kilómetro cero y el siete, a la altura de Lebrija.

La SE-4104 se encuentra completamente bloqueada a su paso por Alcolea del Río.

La SE-5203 está cortada al tráfico a la altura de La Gironda desde el kilómetro 0,5 al 4.

La SE-5206 tiene el tráfico restringido en ambos sentidos entre El Coronil y Morón de la Frontera

La SE-3102 se encuentra cortada al tráfico en Sevilla del kilómetro 0,5 al 2 en ambos sentidos.

La A-8100 tiene el tráfico restringido en ambos sentidos del kilómetro 2,35 al 14.96 hacia Carmona y Utera. Como ruta alternativa se debe utilizar la A-398 y enlace con A-92.

Carreteras con problemas de circulación

Las fuertes precipitaciones y vientos extremos están provocando también dificultades de circulación en otras carreteras como la A-436 a su paso por Cantillana y la A-361 en Morón de la Frontera que presenta un firme en malas condiciones.

Recomendación de no desplazamientos innecesarios

La Dirección General de Tráfico y el servicio de Emergencias del 112 advierten que ante los riesgos de inundaciones y vientos extremos se eviten desplazamientos innecesarios por carretera durante este miércoles. De hecho, están suspendidas las clases presenciales así como las actividades en edificios y espacios públicos de muchos ayuntamientos.

"Se recomienda evitar circular si no es estrictamente necesario y consultar el estado de las carreteras afectadas", recoge el mensaje difundido por la Dirección General de Tráfico en redes sociales. En la misma línea, el presidente de la Junta de Andalucía, ha solicitado máxima precaución y que se limite la movilidad especialmente en las zonas con mayores niveles de alerta por el temporal.