Preocupación en Valdezorras ante otra posible inundación: "De momento el río está aguantando, pero estamos al límite"

Valdezorras se llevó la peor parte del temporal que azotó Sevilla el pasado octubre: más de una veintena de familias sufrieron daños en sus viviendas. Ahora, tras el paso de las borrascas Ingrid, Kristin y Leonardo, la preocupación vecinal ha vuelto a esta barriada periférica de la capital andaluza: "De momento el río parece que está aguantando, pero estamos al límite".

La Policía Local ha activado en la mañana de este miércoles "desvíos de tráfico en calle Camino de los Indios y calle Douglas como consecuencia de la crecida del Miraflores, que ha desbordado los límites del cauce normal afectando al tráfico de ambas vías". Asimismo, "Protección Civil vigila el caudal de este arroyo atendiendo a los vecinos que puedan necesitar algún tipo de apoyo".

"Hay preocupación, porque llueve sobre mojado", apunta Juan Antonio Melchor, vocal de la asociación de vecinos de Valdezorras. "El arroyo soporta aún el agua, pero estamos en un nivel crítico. Nosotros en cuanto caen 40 litros por metro cuadrado empezamos a tener problemas", señala Melchor. Para poner esta cifra en contexto: solo en Grazalema se han acumulado esta pasada madrugada 200 litros por metro cuadrado.

"Si vienen las cantidades de aguas que se están registrando en otras partes de Andalucía, estaremos igual otra vez", lamenta este representante vecinal. "Hace 10 años, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir concluyó en un estudio que había que ampliar el cauce para evitar inundaciones. ¿Por qué no se ha ejecutado ya? Cuando ocurra el desastre, nos lamentaremos".

Otro vecino de Valdezorras también se muestra expectante ante los posibles efectos de la borrasca Leonardo en el arroyo de Miraflores: "Por el momento no estamos anegados, pero esto puede cambiar en cuestión de dos horas". El ejemplo de las consecuencias de un posible desborde es además muy reciente: hace solo cuatro meses, más de una veintena de familias sufrieron daños en sus casas.