La UME se activa en Aznalcóllar para evitar vertidos en la mina de Los Frailes por la borrasca Leonardo

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ya se ha activado en Sevilla. El cuerpo militar, que lleva preparado desde la noche de este martes para poder actuar en cualquier momento. No han tardado en hacer falta. A primera hora de la mañana, cuando todavía no había amanecido, los efectivos de emergencias del Ejército han comenzado los trabajos de prevención en la mina de Los Frailes de Aznalcóllar.

La comunidad autónoma ha amanecido con más de 50 carreteras cortadas por inundaciones y con cortes puntuales por la caída de ramas y árboles. En algunos puntos del territorio andaluz como Grazalema se han llegado a registrar hasta 200 litros por metro cuadrado. Ante esta situación "excepcional", como repiten desde los servicios de emergencias, la Junta ha activado a todos los efectivos posibles para no lamentar situaciones indeseadas.

El propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya alertó en la rueda de prensa que ofreció el martes para anunciar las distintas medidas tomadas frente a la borrasca Leonardo que la UME estaría lista para actuar en cualquier momento. Así, la activación de nivel dos de emergencias permitía "que no haya que esperar cuatro o cinco horas que necesitan para movilizarse". Además, puntualizaba que una de sus tareas sería contener balsas mineras.

"No existe riesgo con el embalse"

Los militares han trabajado de madrugada en la zona colocando sacos de arena con los que evitar el desbordamiento del agua de la mina. El objetivo es evitar que los vertidos tóxicos de la mina se expandan por las fuertes lluvias del temporal. La propia UME ha detallado en sus redes sociales que los trabajos de sus efectivos en la zona se han centrado en "un muro de contención con Hesco Bastión y maquinaria pesada".

Desde el Ministerio de Defensa han señalado que los militares han desarrollado "trabajos de achique, con el equipo medio de bombeo de aguas y lodos EMBAL, en Aznalcóllar Andalucía". Así, han puntualizado que el agua de las fuertes lluvias de las últimas horas sumadas a las de los últimos días "arrastra pirita", un mineral de sulfuro de hierro. Así, con estas actuaciones, según Defensa, tratan "de evitar que desagüe en el embalse".

El alcalde del municipio, Juan José Fernández, ha explicado en sus redes sociales que "no hay ninguna alerta en Aznalcóllar". El regidor de Izquierda Unida ha llamado a la calma y ha explicado que "no existe riesgo relacionado con embalse, contraembalse ni balsas, según información oficial" y ha puntualizado que el Ayuntamiento ha habilitado el Pabellón Municipal como base de la UME "por un despliegue preventivo en la comarca".

El vertido del 98, en el recuerdo

En la memoria de muchos está todavía el problema medioambiental de 1998. En aquel momento, se vertieron unos 7.500 millones de litros de lodos tóxicos y aguas ácidas cargadas de metales pesados a los ríos Guadiamar y Agrio. Es por ello, que el control del agua en la planta se ha convertido en una de las principales preocupaciones de cara a su reapertura este mismo mes de febrero de 2026.

Además de en Sevilla, la UME también ha realizado reconocimientos en la zona de San Roque y los alrededores del Guadiana, donde se ha actuado para anclar el pantalán a sus pilotes. En concreto, hay desplegados 250 militares y 90 vehículos especializados llegados desde la base de Torrejón de Ardoz y Morón de la Frontera, con distintas funciones para proteger a la ciudadanía andaluza frente al fuerte temporal.

Para hacer frente a la situación, la Junta de Andalucía ha desplegado efectivos de distintas categorías para desarrollar labores de prevención. Además, la Junta ha acordado activar toda la Protección Civil y los policías locales. De forma complementaria, trabajan ya con la Cruz Roja, la Guardia Civil, los Colegios de Psicólogos y han activado al Infoca al 100%.