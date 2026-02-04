Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo alerta roja AndalucíaRiesgo inundaciones AndalucíaEstado inundación ríos SevillaCortes carretera temporalInundación ValdezorrasAviso rojo en CádizColiseo AndalucíaEmbalses Andalucía
instagramlinkedin

Sevilla

Villanueva de San Juan, Sanlúcar y Arahal, pendientes de la crecida de ríos en nivel rojo: "La vigilancia está siendo permanente"

El paso de este último temporal ha dejado subidas alarmantes del caudal en el Corbones, el Guadaíra y el Guadiamar

Sigue en directo la última hora sobre la borrasca Leonardo en Andalucía

Vídeo | Crecida del río Corbones a su paso por Villanueva de San Juan

Vídeo | Crecida del río Corbones a su paso por Villanueva de San Juan

Crecida del río Corbones a su paso por Villanueva de San Juan / El Correo

Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

La borrasca Leonardo se está dejando notar este miércoles en Sevilla. Varios municipios de la provincia, como Villanueva de San Juan, Arahal o Sanlúcar La Mayor están pendientes de la crecida de unos ríos que se encuentran ya en nivel rojo. Por el momento no ha habido que desalojar a los vecinos, aunque estos Ayuntamientos han establecido una vigilancia permanente ante el riesgo de desborde.

En Villanueva de San Juan, una localidad de unos mil habitantes ubicada en la Sierra Sur de Sevilla, la crecida del río Corbones ha provocado algunos daños materiales. De hecho, el nuevo espacio de merenderos, inaugurado hace un año, ha quedado totalmente anegado por el agua, que corre con fuerza por la zona.

Por su parte, en Arahal el Guadaíra corre con una crecida de 5,50 metros, muy por encima del umbral que delimita el nivel rojo (establecido en cuatro metros). "Esta circunstancia puede provocar desbordamientos en la carretera entre Arahal y Utrera, cortada al tráfico y donde hemos dispuesto a varios efectivos de la Policía Local", explica Alberto Sanromán, teniente alcalde de este municipio.

En el casco urbano de Arahal se han notificado "algunas incidencias aunque sin gran relevancia", según este edil. "En las viviendas ubicadas en el campo se ha avisado a los vecinos de que no hagan desplazamientos, porque los arroyos están desbordados en algunos puntos", detalla Sanromán.

Una situación similar viven en Sanlúcar La Mayor, donde se ha activado el nivel rojo de alerta "por el significativo aumento del caudal del río Guadiamar", según apuntan desde el Ayuntamiento. "Por el momento no se ha tenido desalojar a nadie, aunque se está en contacto directo con las personas que sufrieron las últimas inundaciones por si se produjese algún desborde", subrayan fuentes municipales.

Asimismo, "la Policía Local ha establecido una vigilancia permanente ante una crecida que supusiera ya un peligro", informan desde el Ayuntamiento de Sanlúcar La Mayor. "Por el momento se ha procedido al cierre del área de merenderos y aparcamientos de la zona recreativa Las Doblas, como medida preventiva para evitar riesgos a la ciudadanía", recoge un comunicado oficial.

12 carreteras cortadas y más de 600 personas sin luz

"La situación más complicada la estamos viviendo indudablemente a nivel de movilidad", ha resaltado el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, que ha transmitido el balance desde Villaverde del Río. "Hay ahora mismo 12 vías cortadas en nuestra provincia en el tránsito por carretera, fundamentalmente la Nacional 630 en el término municipal de Guillena y alguna salida de la SE-30, el resto son vías secundarias".

En cuanto a los ferrocarriles, "está todo el servicio suspendido, y se va a mantener así hasta que puedan ser revisadas perfectamente las infraestructuras", ha declarado Toscano a mediodía de este miércoles. "El aeropuerto de San Pablo, no obstante, ha podido operar con normalidad".

Noticias relacionadas y más

Respecto al suministro eléctrico, el subdelegado ha señalado que "la mañana ha sido un poco más complicada". Sobre las 13:00, la empresa transmitió a la administración que había "alrededor de 630 usuarios con problemas" de electricidad. "Desde la compañía entienden que progresivamente irán normalizándolo".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gratis y desde este domingo: salen las entradas de las visitas guiadas sobre la boda de Carlos V en el Real Alcázar
  2. Gracia Rodríguez, historiadora sevillana: 'En Sevilla tuvimos nuestro propio coliseo muy cerca de la Puerta de Jerez
  3. La borrasca 'Leonardo' deja cinco heridos y 150 incidencias en la provincia de Sevilla
  4. La borrasca Leonardo, en directo | Alerta roja de la Aemet en varios puntos de Andalucía y avisos por lluvias intensas en toda la comunidad
  5. Aluvión de multas en Sevilla por invadir el carril bus: las nuevas cámaras de vigilancia cazan a más de 22.000 conductores al mes
  6. La futura línea 3 del metro de Sevilla va cogiendo forma: del vestíbulo de Los Mares al túnel de Pino Montano
  7. El Aeropuerto de Sevilla estrena nueva ruta a una de las playas más famosas de Francia
  8. Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucía frenan el plan de ampliación del Círculo de Labradores en Los Remedios

Alerta roja en Andalucía, en directo | Más 650 incidencias y 3.500 desalojados por desbordamientos e incertidumbre por las clases de mañana jueves

Alerta roja en Andalucía, en directo | Más 650 incidencias y 3.500 desalojados por desbordamientos e incertidumbre por las clases de mañana jueves

Villanueva de San Juan, Sanlúcar y Arahal, pendientes de la crecida de ríos en nivel rojo: "La vigilancia está siendo permanente"

Activados planes de protección en Cobre Las Cruces y Los Frailes ante la borrasca Leonardo: "Estamos tranquilos, no hay riesgo"

Activados planes de protección en Cobre Las Cruces y Los Frailes ante la borrasca Leonardo: "Estamos tranquilos, no hay riesgo"

Jueves sin tregua en Sevilla: lluvias y rachas de viento de hasta 60 km/h, según la Aemet

Jueves sin tregua en Sevilla: lluvias y rachas de viento de hasta 60 km/h, según la Aemet

La SE-20 y otras diez carreteras de la provincia de Sevilla cortadas por la borrasca Leonardo

Preocupación en Valdezorras ante otra posible inundación: "De momento el río está aguantando, pero estamos al límite"

La UME se activa en Aznalcóllar para evitar vertidos en la mina de Los Frailes por la borrasca Leonardo

La UME se activa en Aznalcóllar para evitar vertidos en la mina de Los Frailes por la borrasca Leonardo

La borrasca Leonardo deja en Sevilla hasta 25 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas y los embalses al límite de su capacidad

La borrasca Leonardo deja en Sevilla hasta 25 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas y los embalses al límite de su capacidad
Tracking Pixel Contents