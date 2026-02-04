Villanueva de San Juan, Sanlúcar y Arahal, pendientes de la crecida de ríos en nivel rojo: "La vigilancia está siendo permanente"

La borrasca Leonardo se está dejando notar este miércoles en Sevilla. Varios municipios de la provincia, como Villanueva de San Juan, Arahal o Sanlúcar La Mayor están pendientes de la crecida de unos ríos que se encuentran ya en nivel rojo. Por el momento no ha habido que desalojar a los vecinos, aunque estos Ayuntamientos han establecido una vigilancia permanente ante el riesgo de desborde.

En Villanueva de San Juan, una localidad de unos mil habitantes ubicada en la Sierra Sur de Sevilla, la crecida del río Corbones ha provocado algunos daños materiales. De hecho, el nuevo espacio de merenderos, inaugurado hace un año, ha quedado totalmente anegado por el agua, que corre con fuerza por la zona.

Por su parte, en Arahal el Guadaíra corre con una crecida de 5,50 metros, muy por encima del umbral que delimita el nivel rojo (establecido en cuatro metros). "Esta circunstancia puede provocar desbordamientos en la carretera entre Arahal y Utrera, cortada al tráfico y donde hemos dispuesto a varios efectivos de la Policía Local", explica Alberto Sanromán, teniente alcalde de este municipio.

En el casco urbano de Arahal se han notificado "algunas incidencias aunque sin gran relevancia", según este edil. "En las viviendas ubicadas en el campo se ha avisado a los vecinos de que no hagan desplazamientos, porque los arroyos están desbordados en algunos puntos", detalla Sanromán.

Una situación similar viven en Sanlúcar La Mayor, donde se ha activado el nivel rojo de alerta "por el significativo aumento del caudal del río Guadiamar", según apuntan desde el Ayuntamiento. "Por el momento no se ha tenido desalojar a nadie, aunque se está en contacto directo con las personas que sufrieron las últimas inundaciones por si se produjese algún desborde", subrayan fuentes municipales.

Asimismo, "la Policía Local ha establecido una vigilancia permanente ante una crecida que supusiera ya un peligro", informan desde el Ayuntamiento de Sanlúcar La Mayor. "Por el momento se ha procedido al cierre del área de merenderos y aparcamientos de la zona recreativa Las Doblas, como medida preventiva para evitar riesgos a la ciudadanía", recoge un comunicado oficial.

12 carreteras cortadas y más de 600 personas sin luz

"La situación más complicada la estamos viviendo indudablemente a nivel de movilidad", ha resaltado el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, que ha transmitido el balance desde Villaverde del Río. "Hay ahora mismo 12 vías cortadas en nuestra provincia en el tránsito por carretera, fundamentalmente la Nacional 630 en el término municipal de Guillena y alguna salida de la SE-30, el resto son vías secundarias".

En cuanto a los ferrocarriles, "está todo el servicio suspendido, y se va a mantener así hasta que puedan ser revisadas perfectamente las infraestructuras", ha declarado Toscano a mediodía de este miércoles. "El aeropuerto de San Pablo, no obstante, ha podido operar con normalidad".

Respecto al suministro eléctrico, el subdelegado ha señalado que "la mañana ha sido un poco más complicada". Sobre las 13:00, la empresa transmitió a la administración que había "alrededor de 630 usuarios con problemas" de electricidad. "Desde la compañía entienden que progresivamente irán normalizándolo".