El alcalde de Sevilla: "Hay mucho margen para que el río dé problemas, pero estamos tomando medidas preventivas"

Las compuertas de Triana se han cerrado este jueves a primera hora. En plena borrasca Leonardo, el Ayuntamiento de Sevilla ha tomado esta decisión "como medida preventiva ante una posible crecida del río", según ha apuntado el alcalde, José Luis Sanz. "No habría que preocuparse, todavía queda mucho margen para el que Guadalquivir empiece a dar problemas. Pero insisto: como medida preventiva, los técnicos de Emasesa han recomendado el cierre de la compuerta".

"El miércoles, el caudal del río a su paso por Sevilla era de 1.000 metros cúbicos por segundo, y este jueves ya es de 1.600 metros cúbicos por segundo. Aunque hasta 3.000 metros cúbicos por segundo no habría que preocuparse", ha informado Sanz tras el cierre de las compuertas del Muro de Defensa de la Vega de Triana. "Quiero lanzar un mensaje tranquilizador, de responsabilidad, de seriedad, de sentido común y de mucha precaución en un día como el de hoy, donde el problema no será el agua, sino las rachas de viento".

Según el regidor hispalense, a lo largo del pasado miércoles se han registrado en Sevilla un total de 694 incidencias, de las que 400 "están relacionadas con caídas de árboles, ramas y demás". Una de las más destacadas sin duda ha sido el desplome de una de las jarras de azucenas de la Giralda, donde en estos momentos la Policía Local está volando drones "para ver si hay algún otro elemento que se haya visto perjudicado por el viento".

Asimismo, arroyos como el Tamarguillo o el Miraflores "vienen bastante cargados de agua", según ha señalado el gerente de Emasesa, Manuel Romero. "No para de llover, aunque las precipitaciones no son muy intensas, y nuestro sistema funciona perfectamente porque le da tiempo a evacuar el agua. No tenemos ni una gota en los tanques de tormentas, de hecho, porque no nos ha hecho falta".