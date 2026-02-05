Alertas por desbordamientos de ríos en Sevilla: el Guadalquivir entra en nivel naranja; el Genil y el Guadaíra están en rojo

La provincia de Sevilla tiene ya ocho tramos de río en nivel rojo, de máxima alerta ante el riesgo de desbordamientos, y otros tantos en nivel naranja. Las intensas precipitaciones de los últimos días han elevado los niveles en algunos casos hasta límites similares a su récord histórico. Esta situación es la que ha provocado que se adopten medidas como el cierre de las compuertas del Muro de Defensa de Triana o distintos desalojos en Écija o el Palmar de Troya.

Los niveles de alerta máxima en este jueves se concentran en el río Guadaíra a su paso por Arahal y en un tramo de Alcalá de Guadaíra. En ambos casos, de acuerdo con los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se ha alcanzado el nivel rojo de máxima alerta de desbordamiento con cifras que han superado ya su récord histórico y muy por encima del umbral de alerta máxima.

Del mismo modo, se encuentran en este nivel rojo el Genil a su paso por Écija, el Ribera de Huelva en Guillena, y el río Corbones en Carmona aunque en ambos casos aún no han alcanzado los niveles máximos de crecidas.

En concreto, están en nivel rojo este jueves:

Río Genil en Écija (Estación Río Genil Écija)

Río Carbones en Carmona

Río Guadaíra en uno de sus puntos de paso por Alcalá de Guadaíra (Estación Río Guadaíra Alcalá G.)

Ribera de Huelva en Guillena

Corbones en Carmona

Río Genil en Écija (estación Écija Judio)

El Guadalquivir en naranja

En el río Guadalquivir ha entrado durante esta madrugada en nivel naranja a su paso por Sevilla y Lora del Río tras experimentar una importante crecida. Según los datos difundidos por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, anoche tenía un caudal de 1.000 metros cúbicos y en la mañana del jueves se han alcanzado los 1.600. El límite máximo para desbordamiento se encuentra a partir de 3.000. De hecho, en marzo de 2025 el nivel de la crecida fue superior al alcanzado hasta el momento durante la borrasca Leonardo. En el caso de Lora es uno de los puntos fijados como críticos por parte de los servicios de emergencia y donde este jueves no hay colegios.

Además, se encuentran en nivel naranja el Guadiamar a su paso por Sanlúcar la Mayor y Aznalcázar; el Rivera de Huesna en Villanueva del Río y Minas; el Guadaíra en Sevilla y en una parte de Alcalá y el Blanco en Écija.

Concretamente, se encuentran en nivel naranja:

Guadiamar en Aználcazar

Guadiamar en Sanlúcar la Mayor

Ribera de Huesna en Villanueva del Río y Minas

Guadaíra en Sevilla

Blanco en Écija

Guadalquivir en Sevilla

Guadalquivir en Lora del Río

Guadaíra en estación Alcalá de Río Guadaíra G.

Máxima alerta de los servicios de emergencias

Durante la tarde del miércoles tanto Guardia Civil como la Policía Nacional participaron en desalojos preventivos de población en algunas zonas próximas a cauces, ríos y embalses, en municipios, como Écija o el Palmar de Troya.

Los servicios de emergencias mantienen, además, una especial vigilancia y atención, en las zonas de ribera y en torno a los cauces de ríos y los arroyos. Por este motivo, se llama a la máxima precaución.