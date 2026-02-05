El alto riesgo de inundaciones obliga al desalojo de 87 vecinos en Écija y El Palmar, y pone en alerta a barrios de Lora del Río

La borrasca Leonardo no da tregua en la provincia de Sevilla en la jornada de este jueves. Se ha procedido a desalojar a 76 personas en Écija y otros 11 en El Palmar de Troya, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Sevilla y los propios ayuntamientos. Igualmente, Lora del Río ha puesto en alerta a los vecinos que residen en zonas próximas al río Guadalquivir, para que vayan preparando sus enseres personales por si tuvieran que ser desalojados.

Desde el municipio loreño, prevén una complicación en las próximas horas: "el río está subiendo a un ritmo de 15 centímetros por hora”. Para ello, han habilitado el Pabellón Pedro Toro para el posible realojo de vecinos, mientras la Cruz Roja prepara diverso material de acogida, como camas, sábanas y mantas.

Seis ríos y cinco embalses en umbral rojo

En los cauces, los ríos que permanecen en umbral rojo son río Genil, en Écija; río Corbones, en Carmona; río Guadaíra, en Alcalá de Guadaíra y Arahal; Rivera de Huelva, en Guillena; Rivera de Huesna, en Villanueva del Río y Minas; y río Guadalquivir, a su paso por Lora del Río. Igualmente, cuatro embalses permanecen en riesgo de desbordamiento: Melonares, en El Pedroso; Rivera de Huelva y Gergal, en Guillena; Agrio, en Aznalcóllar; y Torre del Águila, en Utrera. Este último está actualmente aliviando agua a unos 60 cm por encima del nivel del aliviadero. Se recomienda reforzar las medidas de protección de la población y los bienes expuestos.

Un total de 14 carreteras cortadas

En lo que respecta a la red de carreteras que depende de la Diputación, se contabilizan 14 cortes en la circulación, en la mayoría de los casos por inundaciones y embalsamientos en la calzada. Se trata de vías autonómicas o secundarias, y ninguna de la red principal. Las carreteras con cortes son:

A-8100 Carmona.

Carmona. SE-5206 El Coronil.

El Coronil. SE-485 Osuna.

Osuna. A-364 Marchena.

Marchena. SE-7201 Marchena.

Marchena. A-406 Morón de la Frontera.

Morón de la Frontera. A-361 Paradas.

Paradas. SE-9223 Algámitas.

Algámitas. SE-3102 Sevilla (capital).

Sevilla (capital). SE-4104 Alcolea del Río.

Alcolea del Río. SE-9225 Algámitas.

Algámitas. SE-6201 Lebrija.

Lebrija. SE-5209 Las Cabezas de San Juan.

Las Cabezas de San Juan. SE-6300 Lebrija.

Los trenes de cercanías y media distancia continúan suspendidos en el tránsito por la provincia de Sevilla y se evalúan constantemente las infraestructuras y las vías, por si fuera posible recuperarlos en algún momento. El Aeropuerto de Sevilla, tiene activado el protocolo por intensidad de vientos, aunque está funcionando con absoluta normalidad.

Más de 240 incidencias en la provincia

Los bomberos de la Diputación de Sevilla han atendido hasta las 7:00 horas de este jueves un total de 243 incidencias en 60 municipios de la provincia. Los incidentes más frecuentes fueron los relacionados con derrumbes, caídas y apeos (127) motivados principalmente por el viento; seguidas de inundaciones en vía pública (27) y actuaciones de saneamiento y retiradas de objetos de la vía pública (26). Por municipios, los más afectados han sido Mairena del Aljarafe, Morón de la Frontera y Alcalá de Guadaíra.

Los 13 parques de bomberos gestionados directamente por el Consorcio estuvieron plenamente operativos, con 78 profesionales movilizados, que se suman a los 14 parques de titularidad municipal. Es más, la dotación de los parques de Mairena del Aljarafe y Osuna se reforzó con dos grupos especiales destinados a intervenciones en rescate acuático.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activo el aviso amarillo por vientos de componente oeste, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, en toda la provincia de Sevilla hasta las 18:00 horas. De cara a la jornada del viernes, únicamente se mantendrá amarillo en la Sierra Sur por precipitaciones acumuladas de 40 mm en 12 horas y rachas de viento de componente oeste de hasta 70 km/h.