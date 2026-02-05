Antonio, vecino de Lora del Río ante la crecida del Guadalquivir: "No recuerdo algo así desde el 64"

En Lora del Río hace días que no quitan la mirada del Guadalquivir. El cauce pasa estos días con una fuerza que casi nadie en todo el municipio recuerda. Aunque las lluvias ya no son un problema como lo han sido días atrás, el agua que acumula ya el río ha puesto a la población y las autoridades en alerta ante posibles inundaciones. Se espera que Guadalquivir siga creciendo hasta la noche del viernes al sábado.

A la fuerza que trae el río se suma los desembalses del pantano José Torán, que desagua desde el pasado 27 de enero en previsión del temporal. En estos momentos, la presa se encuentra al 97,59% de su capacidad. Ante esta situación, Lora se ha convertido en uno de los puntos que más preocupan en la provincia. De hecho, desde el Ayuntamiento de la localidad han alertado a los vecinos que residen en las zonas más cercanas al río.

En total, hay unas 139 casas que han recibido el comunicado del equipo municipal en el que les explicaban que la situación del río es grave. Así, se les ha avisados que deben estar "preparados para cualquier eventualidad". De esta forma, ha podido confirmar el propio alcalde de la localidad sevillana, Antonio Enamorado, ha señalado que han habilitado puntos para que las familias afectadas puedan llevarEl a sus pertenencias.

Lora achica agua de forma mecánica

"Les avisaremos siete u ocho horas antes de que pase", explica el regidor popular a El Correo de Andalucía. De hecho, ante la posibilidad de tener que realojar a los vecinos si el caudal sigue subiendo el Ayuntamiento ha habilitado el pabellón Pedro Del Toro del municipio y la Cruz Roja prepara ya material de acogida, como camas, sábanas y mantas. Además, se han facilitado objetos para que puedan proteger sus enseres en alto o subirlo a las plantas superiores.

Antonio Oliveros es vecino del municipio y cuenta que, "de momento, el río va controlado con el muro de protección que tenemos, esperamos que a lo largo de esta noche y mañana suba bastante, pero son predicciones y no sabemos". En concreto, el río crece hoy a un ritmo de 15 centímetros por hora y los esfuerzo municipales se centran este jueves en controlar la cota del tanque de tormenta para que supere la cota 32.

Con el nivel 1 del plan territorial de emergencias, el municipio trabaja con los medios propios. Enamorado ha explicado que los servicios de emergencias están achicando agua "de forma mecánica", porque de otra forma habría que verterla al río ya colapsado. "Si no empieza a salirle a la gente el agua por los usillos", explica que el regidor, que insiste en que, "a priori, la preocupación de los municipios ribereños es que será una venida histórica".

"Tensa calma" entre los vecinos de Lora

El año pasado vivieron una situación muy parecida con las lluvias del mes de marzo. Entonces, el agua alcanzó los 2.700 metros cúbicos, para estos días se espera que supere los 3.000. De hecho, en el Ayuntamiento calculan que llegará hasta los 3.500: "Este año se va a superar con creces". Ante esta situación, Oliveros puntualiza que tiene 75 años y que no ve una crecida "tan grande" desde las riadas del año 1963.

Los muros de contención del pueblo tienen capacidad para aguantar crecidas de hasta 5.000 metros cúbicos y el alcalde de la localidad señala que están todas las compuertas cerradas, algo que ve como "una necesidad" cuando el río llega con esta violencia para que el agua no entra en los pueblos. "Viene gordo el río", sostiene Enamorado, que detalla que, sin las compuertas, "entra agua en el pueblo".

"Los vecinos están en alerta pero el agua no ha llegado a sus casas", subraya Oliveros. Como el vecino loreño, el regidor del municipio ha apuntado que "la gente está vigilante". "No se puede decir que está tranquila, porque está viendo el río a verlas venir, hay una tensa calma", acota el dirigente popular. Aun así, hace una llamada a la calma para defender que "todo está planificado": "Es la única manera".