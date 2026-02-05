Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La borrasca Leonardo en Sevilla y Andalucía, en directo | Sevilla cierra las compuertas por riesgo de inundación del Guadalquivir en Triana y Los Remedios

La previsión anuncia precipitaciones persistentes, rachas muy fuertes de viento y cambios de temperatura al menos hasta el miércoles

Borrasca Leonardo: La Guardia Civil y la UME rescata y evacúa a personas y animales durante la noche

Borrasca Leonardo: La Guardia Civil y la UME rescata y evacúa a personas y animales durante la noche

Sara Fernández

Claudio Guarino

Victoria Flores

Rocío Soler Coll

Ana Ramos Caravaca

Ramón Morales

Javier Alonso

Patricia Godino

Carlos Doncel

Rafa Aranda

Álvaro García-Arévalo

Sevilla

Andalucía afronta este jueves 5 de febrero otra jornada más en alerta por el paso de la borrasca Leonardo. La comunidad ha rebajado el nivel de alerta en casi todo el territorio pero se sigue con máxima preocupación la evolución de ríos y arroyos ante posibles desbordamientos.

La vuelta a los colegios e institutos se ha producido sólo de forma parcial. En provincias como Sevilla, Córdoba o Huelva es prácticamente completa mientras que en Andalucía Oriental se mantienen las suspensiones en zonas como Granada o Almería.

El impacto en las infraestructuras sigue siendo notable: siguen cortadas carreteras en toda Andalucía y Renfe ha anunciado la suspensión de los trenes de alta velocidad, Cercanías y Media Distancia.

