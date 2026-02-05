En Directo
El tiempo
La borrasca Leonardo en Sevilla y Andalucía, en directo | Sevilla cierra las compuertas por riesgo de inundación del Guadalquivir en Triana y Los Remedios
La previsión anuncia precipitaciones persistentes, rachas muy fuertes de viento y cambios de temperatura al menos hasta el miércoles
Andalucía afronta este jueves 5 de febrero otra jornada más en alerta por el paso de la borrasca Leonardo. La comunidad ha rebajado el nivel de alerta en casi todo el territorio pero se sigue con máxima preocupación la evolución de ríos y arroyos ante posibles desbordamientos.
La vuelta a los colegios e institutos se ha producido sólo de forma parcial. En provincias como Sevilla, Córdoba o Huelva es prácticamente completa mientras que en Andalucía Oriental se mantienen las suspensiones en zonas como Granada o Almería.
El impacto en las infraestructuras sigue siendo notable: siguen cortadas carreteras en toda Andalucía y Renfe ha anunciado la suspensión de los trenes de alta velocidad, Cercanías y Media Distancia.
El Correo
El temporal deja sin tren a miles de viajeros en Andalucía: estas son las rutas afectadas
La circulación ferroviaria en Andalucía se está viendo gravemente afectada por el temporal de lluvias y viento intenso derivado de la borrasca Leonardo. Según ha informado Renfe, todos los trenes de cercanías de Sevilla, Cádiz y la línea C2 de Málaga han sido cancelados, junto con numerosos servicios de media y larga distancia.
Javier Alonso
Sevilla cierra las compuertas por riesgo de inundación en Triana y Los Remedios
El Ayuntamiento de Sevilla ha activado el cierre de la compuerta de seguridad del Muro de Defensa. Según ha informado el consistorio, es una medida preventiva a cualquier riesgo de inundación ante una posible crecida del río Guadalquivir, que afectaría a zonas de Triana y Los Remedios.
Renfe cancela cercanías, media distancia y AVE por el temporal
La circulación ferroviaria en Andalucía se ha visto gravemente afectada por el temporal de lluvias y viento intenso. Según ha informado Renfe, todos los trenes de cercanías de Sevilla, Cádiz y la línea C2 de Málaga han sido cancelados, junto con numerosos servicios de media y larga distancia.
Rutas sin servicio o con alternativas
Entre las rutas más afectadas en media distancia, se encuentran los trayectos Algeciras-Antequera AV, Málaga-Sevilla, Cádiz-Sevilla, Sevilla-Córdoba y Huelva-Sevilla, cuyo primer servicio ha sido suspendido.
Además, el tren Córdoba-Jaén mantiene un servicio alternativo por carretera, al igual que ocurre en los recorridos Huelva-Jabugo y Granada-Almería. En el caso del Jaén-Madrid, se ha suprimido el tramo entre Jaén y Vilches, con transporte por carretera.
También afecta a los AVE y Avant
En alta velocidad, todos los servicios AVE entre Madrid y Málaga han sido cancelados. Solo se mantienen dos servicios por sentido en la ruta Córdoba-Sevilla, con salidas desde Sevilla a las 6.03 y 9.55 horas, y desde Córdoba a las 11.15 y 15.15.
Sí circulan algunos trenes entre Madrid y Villanueva de Córdoba, con salidas a las 7.00 y 11.00 horas, y en sentido inverso a las 9.30 y 11.30.
Otros trayectos interrumpidos
También han sido cancelados los trenes Intercity Almería-Madrid, Alvia Almería-Granada-Madrid, Alvia Algeciras-Málaga, y los trenes entre Ronda y Antequera.
Respecto a los Alvia Cádiz-Madrid, está suprimido el tramo Cádiz-Córdoba, mientras que el Cádiz-Barcelona no circulará entre Cádiz y Linares.
Cambios gratuitos y atención a viajeros
Ante esta situación, Renfe ha activado cambios de billete sin coste para las personas afectadas y está informando a los usuarios a través de sus canales de atención habituales. La compañía continúa monitorizando el estado de la red para restablecer el servicio en cuanto sea posible.
Los GEAS siguen buscando a una mujer desaparecida en Málaga a causa del temporal
Los agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil han mantenido durante toda la noche las labores de búsqueda de la mujer que cayó al río Turvilla a última hora de la tarde de este miércoles en el municipio malagueño de Sayalonga.
Rescatan a cinco personas y diez perros de casa inundada en el Campo de Gibraltar
Efectivos de la Guardia Civil y de la Unidad Militar de Emergencias han rescatado esta noche a cinco personas, entre ellas dos menores, y diez perros de una vivienda inundada de la localidad de San Martín del Tesorillo (Cádiz), han informado ambos cuerpos.
Dado el nivel de agua acumulada, debido a las intensas lluvias caídas por la borrasca Leonardo, los efectivos han tenido que usar una lancha neumática para acceder a la vivienda y evacuar a las personas.
Esta es una de las incidencias que se han sucedido en la provincia de Cádiz desde el inicio ayer miércoles de la borrasca Leonardo.
Este miércoles, los bomberos de la provincia atendieron un total de 310 incidencias en 12 horas, 138 de ellas en el Campo de Gibraltar y 120 en Jerez y la sierra.
Rescates y desalojos en Grazalema y San Martín del Tesorillo
La noche ha sido especialmente compleja en dos municipìos de la provincia de Cádiz: Grazalema y San Martín del Tesorillo, en el Campo de Gibraltar. En ambos casos, la UME y la Guardia Civil realizaron un amplio despliegue y fueron necesarios rescates y desalojos por las intensas precipitaciones y los desbordamientos.
Se trata de dos de los municipios que vienen marcados con aviso rojo desde el pasado miércoles por la tarde y donde las precipitaciones han sido más intensas en un momento en el que la tierra ya no tiene más capacidad de absorción y pantanos y arroyos se encontraban al límite. En Grazalema, por ejemplo, se ha batido un récord y en apenas unos días ha llovido más que en Madrid en todo un año.
Desalojo del municipio en Granada Dúdar por el desbordamiento del río Aguas Blancas
El pequeño municicipio granadino de Dúdar con menos de 400 habitantes censados ha tenido que ser desalojado al completo durante esta madrugada por la crecida del río Aguas Blancas.
A última hora de la noche, el municipio ordenó las primeras evacuaciones en las zonas más próximas al río y se habilitaron espacios en las escuelas municipales. Aunque finalmente, se realizaron traslados hasta Granada capital.
Todos los accesos al municipio permanecen cortados debido a graves derrumbes, quedando prohibida la entrada y salida hasta nuevo aviso.
Desprendimientos de elementos de la Giralda por viento: la Policía acordona la zona
¨Fuertes vientos en Sevilla durante toda la jornada. La Aemet ha activado la alerta amarilla y la Policía Local ya ha tenido que adoptar medidas en la Plaza Virgen de los Reyes acotando la zona más próxima a la Catedral de Sevilla ante el deseprendimiento de elementos de la Giralda
Consulta las previsiones y toda la información en este enlace
Javier Alonso
La Universidad de Sevilla tendrá clases, la UPO mantiene la suspensión
Todas las universidades públicas andaluzas han suspendido las clases presenciales, cerrado sus campus y reprogramado los exámenes previstos para este jueves, 5 de febrero, con la excepción de la Universidad de Huelva (UHU), la Universidad de Málaga (UMA) y la Universidad de Sevilla (US).
El resto de universidades --Universidad de Almería (UAL), Universidad de Cádiz (UCA), Universidad de Córdoba (UCO), Universidad de Granada (UGR) y Universidad Pablo de Olavide (UPO)-- han decidido cerrar sus instalaciones debido a la borrasca Leonardo, que seguirá afectando a la comunidad durante la jornada.
Javier Alonso
Aviso amarillo en la provincia de Sevilla hasta las 6 de la tarde por fuertes vientos
La provincia de Sevilla se encuentra en aviso amarillo hasta las 18 horas de esta tarde por posibles rachas fuertes de viento que pueden alcanzar hasta los 70 km por hora. Por ello, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se encuentran activadas y plenamente operativas por si fuera necesaria su intervención.
Al mismo tiempo, se mantiene la vigilancia en torno a cauces de ríos y embalses, especialmente en municipios como Écija o el Palmar de Troya en los que ya se han registrado desalojos.
En cuanto a las carreteras, ahora mismo hay 16 carreteras cortadas en la provincia de Sevilla. Solo una pertenece a la red nacional, a la red principal, que es la Nacional 630, en el término municipal de Guillén, que tiene una fácil alternativa. El resto pertenecen a la red secundaria y, en principio, salvo casos puntuales, no generan aislamientos poblacionales.
El servicio de ferrocarriles se encuentra suspendido y la operadora transmite que la decisión sobre su recuperación o no estará vinculada, en todo caso, a las revisiones que hagan de la red completa de infraestructuras en nuestra provincia.
En cuanto al aeropuerto, si bien se preven hoy rachas importantes de viento, en principio nos transmiten que funcionaría con absoluta normalidad y regularidad, no obstante hay que estar pendiente a lo largo de toda la mañana y la tarde de hoy.
- Última hora de la borrasca Leonardo, en directo |La Junta anuncia la vuelta a las clases en Huelva, Sevilla y Cádiz, salvo la Sierra de Grazalema
- Gracia Rodríguez, historiadora sevillana: 'En Sevilla tuvimos nuestro propio coliseo muy cerca de la Puerta de Jerez
- La borrasca 'Leonardo' deja cinco heridos y 150 incidencias en la provincia de Sevilla
- ¿A qué horas y cuánto va a llover en Sevilla este miércoles según la Aemet?
- Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucía frenan el plan de ampliación del Círculo de Labradores en Los Remedios
- Jueves sin tregua en Sevilla: lluvias y rachas de viento de hasta 60 km/h, según la Aemet
- Gratis y desde este domingo: salen las entradas de las visitas guiadas sobre la boda de Carlos V en el Real Alcázar
- Incendio en Triana con un herido grave y varios desalojos: arde un antiguo corral de viviendas en la calle Pagés del Corro